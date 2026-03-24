Itt a nagy LNG-leállás, hoppon maradtak egyes európai országok is

Saad Sherida Al-Kaabi energiaügyi miniszter, a vállalat vezérigazgatója közölte: a károk helyreállítása várhatóan három-öt évet vesz igénybe. Ennek következtében a társaság akár öt évre is vis maiort hirdethet bizonyos hosszú távú szerződések esetében. Az érintett országok között Olaszország, Belgium, Dél-Korea és Kína szerepel.

A vis maior jogi kategória alkalmazása lehetővé teszi a szerződéses kötelezettségek ideiglenes felfüggesztését rendkívüli, a felek ellenőrzésén kívül eső események - jelen esetben a támadás - miatt.

İran ordusu, dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracat terminalini uzun menzilli balistik füzeler ile vurdu.



Katar'ın başşehri Doha'nın kuzeyindeki QatarEnergy'ye ait Ras Laffan Sanayi Şehri'ndeki tesiste ağır hasar meydana geldi. pic.twitter.com/MqSWTsNgOB — Turhan Bozkurt (@TurhanBzkrt) March 18, 2026

A fejlemény várhatóan tovább szűkíti a globális LNG-kínálatot, és nyomást gyakorolhat az energiaárakra, különösen Európában, amely az orosz szállítások visszaesése óta fokozottan támaszkodik a cseppfolyósított földgázra.