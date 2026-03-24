Itt a nagy LNG-leállás, hoppon maradtak egyes európai országok is

Saad Sherida Al-Kaabi energiaügyi miniszter, a vállalat vezérigazgatója közölte: a károk helyreállítása várhatóan három-öt évet vesz igénybe. Ennek következtében a társaság akár öt évre is vis maiort hirdethet bizonyos hosszú távú szerződések esetében. Az érintett országok között Olaszország, Belgium, Dél-Korea és Kína szerepel.
A vis maior jogi kategória alkalmazása lehetővé teszi a szerződéses kötelezettségek ideiglenes felfüggesztését rendkívüli, a felek ellenőrzésén kívül eső események - jelen esetben a támadás - miatt.
????? İran ordusu, dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracat terminalini uzun menzilli balistik füzeler ile vurdu.— Turhan Bozkurt (@TurhanBzkrt) March 18, 2026
?? Katar'ın başşehri Doha'nın kuzeyindeki QatarEnergy'ye ait Ras Laffan Sanayi Şehri'ndeki tesiste ağır hasar meydana geldi. pic.twitter.com/MqSWTsNgOB
A fejlemény várhatóan tovább szűkíti a globális LNG-kínálatot, és nyomást gyakorolhat az energiaárakra, különösen Európában, amely az orosz szállítások visszaesése óta fokozottan támaszkodik a cseppfolyósított földgázra.