Infostart.hu
2026. március 24. kedd Gábor, Karina
Cseppfolyósföldgáz-szállítás hajóval.
Nyitókép: Wikipédia

Itt a nagy LNG-leállás, hoppon maradtak egyes európai országok is

Infostart / MTI

A katari állami energiavállalat, a QatarEnergy vis maiorra hivatkozva felfüggeszti egyes hosszú távú cseppfolyósított földgáz-szállítási szerződéseit több európai és ázsiai partnerrel, miután iráni rakétatámadás súlyos károkat okozott létesítményeiben.

Saad Sherida Al-Kaabi energiaügyi miniszter, a vállalat vezérigazgatója közölte: a károk helyreállítása várhatóan három-öt évet vesz igénybe. Ennek következtében a társaság akár öt évre is vis maiort hirdethet bizonyos hosszú távú szerződések esetében. Az érintett országok között Olaszország, Belgium, Dél-Korea és Kína szerepel.

A vis maior jogi kategória alkalmazása lehetővé teszi a szerződéses kötelezettségek ideiglenes felfüggesztését rendkívüli, a felek ellenőrzésén kívül eső események - jelen esetben a támadás - miatt.

A fejlemény várhatóan tovább szűkíti a globális LNG-kínálatot, és nyomást gyakorolhat az energiaárakra, különösen Európában, amely az orosz szállítások visszaesése óta fokozottan támaszkodik a cseppfolyósított földgázra.

Varju László: Paks II-t nem szabad megépíteni, az eurót be kell vezetni

A választásig hátralévő időre sorozatot indított az InfoRádió, hogy a kutatások szerint a parlamenti bejutásra esélyes pártok politikusait, szakpolitikusait a napi ügyek mellett külpolitikai és gazdasági elképzeléseikről is kérdezzük. A Fidesz-KDNP, a DK és a Mi Hazánk elfogadta a meghívást. A Tisza Párt nem kívánt élni a lehetőséggel. Varju László, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselőjelöltje és képviselője pártja gazdasági elképzeléseiről beszélt az Aréna című műsorban.
Miért lenne jobb az önellátásra épülő gazdaság? Dúró Dóra, Inforádió, Aréna
Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
 
Emelkedett az olajár, estek a tőzsdék

Hétfőn Donald Trump 5 napos határidejének hatására nagy és gyors fordulatot láthattunk a piacokon. A jó hangulat Ázsiában is kitartott, Európában azonban a pluszos nyitás után gyorsan elfogyott a lendület, és Amerikában is esést láthattunk. Gazdasági események szempontjából az iráni események mellett idehaza az MNB kamatdöntésére volt még érdemes figyelni, amely nem hozott nagyobb piaci mozgásokat.

Súlyos figyelmeztetés a filléres ruhákról: teherautónyi ruha landol másodpercenként a szemétben

A Greenpeace UK egy Instagram posztban osztotta meg nézeteit arról, hogy a legnépszerűbb, ultraolcsó divatmárkák, többek között a Shein, milyen komoly környezeti terhelést okoznak.

Trump says negotiations to end war happening 'right now' and Iran is 'talking sense'

His comments come a day after Iranian officials denied any contact with the US had taken place, calling claims of talks "fake news".

