ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.14
usd:
319.95
bux:
127265.19
2026. február 18. szerda Bernadett
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Emberek imádkoznak a kínai holdújév alkalmából a pekingi Lama templomban 2026. február 17-én. A kínai holdnaptár szerint február 17-én köszönt be az új esztendõ, amely az állatövek szerint jelölt 12 esztendõ közül a tûz elemhez kapcsolódva a ló éve lesz.
Nyitókép: MTI/EPA/Jessica Lee

Robbanás Kínában: sokan meghaltak – videó

Infostart / MTI

Legkevesebb tizenkét ember életét vesztette egy tűzijátékboltban történt robbanásban a közép-kínai Hupej tartományban, Hsziangjang térségében, röviddel a kínai holdújévi ünnepségeket követően – jelentette szerdán a Hszinhua kínai állami hírügynökség.

A helyi hatóságok közlése szerint a robbanást követően keletkezett tűz mintegy 50 négyzetméterre terjedt ki. Hozzátették: a baleset okait vizsgálják.

Néhány napon belül ez volt a második halálos kimenetelű tűzijáték-baleset Kínában. Vasárnap a kelet-kínai Csiangszu tartomány Tungan falujában robbant fel egy tűzijátékbolt. A helyi hatóságok közlése szerint a robbanásban nyolcan életüket vesztették, ketten pedig megsérültek.

A hatóságok szerint a robbanást egy helyi lakos idézte elő, aki szabálytalanul gyújtott meg tűzijátékot az üzlet közelében. Az érintettet őrizetbe vették.

A tűzijátékokkal kapcsolatos balesetek nem ritkák Kínában, különösen a kínai holdújév időszakában, amikor országszerte sokan használnak pirotechnikai eszközöket az új év köszöntésére.

A balesetet követően a kínai katasztrófavédelmi minisztérium utasította a helyi hatóságokat, hogy vonják le az eset tanulságait, és szigorítsák a tűzijátékok szállítására, értékesítésére és használatára vonatkozó biztonsági előírásokat.

Hétfőn éjfélkor búcsút mondtak a kígyó évének, és kedden megkezdődött a ló éve, ezzel hivatalosan is kezdetét vette Kína legnagyobb hagyományos ünnepe, a kínai holdújév,

amelyhez országszerte többhetes ünnepségsorozat kapcsolódik. Ilyenkor Kína „megindul”: ez az az időszak, amikor több százmillióan vesznek ki szabadságot és utaznak rokonokhoz, pihenni.

Kezdőlap    Külföld    Robbanás Kínában: sokan meghaltak – videó

ünnep

kína

tűzijáték

holdújév

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Az átalakuló világrend egyik új, fontos intézménye lehet” – jön Donald Trump Béketanácsának alakuló ülése

„Az átalakuló világrend egyik új, fontos intézménye lehet” – jön Donald Trump Béketanácsának alakuló ülése
A Béketanács az ENSZ-szel konkuráló intézmény lesz, de nem valószínű, hogy Donald Trump el akarná ijeszteni a nyugat-európai NATO-tagállamokat – fogalmazott Törcsi Péter az InfoRádió GeoTrendek című műsorában. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elnöke szerint kifejezetten erős harmadik világbeli részvétel lesz az új tanácsban, ami garancia lehet arra, hogy a Közel-Keleten túl más régiókban jelentkező konfliktusokat is hatékonyan lehessen rendezni a jövőben.
 

Szakértő: Donald Trump nem igazán akarhat támadni, Iránban nincs esély a rendszerváltásra

Orbán Viktor indul Washingtonba, megszólalt előtte az utazás céljáról

Szijjártó Péter: az ukránok zsarolnak minket a Barátság kőolajvezetékkel, ezért Magyarország sem szállít dízelt Ukrajnába

Szijjártó Péter: az ukránok zsarolnak minket a Barátság kőolajvezetékkel, ezért Magyarország sem szállít dízelt Ukrajnába

Az, hogy nem indult meg a szállítás a Barátság vezetéken, politikai döntés, amelyet maga az ukrán elnök hozott meg, politikai zsarolás Magyarország ellen, hogy támogassuk a háborút és Ukrajna EU-csatlakozását – mondta rendkívüli tájékoztatóján Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Bejelentette: Magyarország válaszul leállította Ukrajna irányába a dízelellátást, és addig nem is indul újra, amíg a Barátság vezetéken nem jön olaj.
 

Szlovákia is leállítja Magyarországgal együtt Ukrajna dízelellátását

Brüsszelhez fordult Budapest és Pozsony a horvátországi kőolajtranzit ügyében

Hortay Olivér: a Barátság vezeték tartós kiesése drasztikus áremelkedést hozna

VIDEÓ
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.18. szerda, 18:00
Jeránek Tamás
a Siemens Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Száguld a magyar tőzsde: ralizik az OTP, tépik a 4iG-t, elszállt a Rába

Száguld a magyar tőzsde: ralizik az OTP, tépik a 4iG-t, elszállt a Rába

Az elmúlt napokban a mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggodalmak nyomták rá a bélyegüket a tőzsdei hangulatra, viszont ma már fordulat látszik a piacokon. Ugyan Ázsiában a fontosabb piacok többségében zárva tartanak a Holdújév ünnepe miatt, a nyitva lévő piacok közül a japán és az ausztrál tőzsde is emelkedett. Európában ugyancsak határozott emelkedés látható, a magyar piacon is folytatódik a felpattanás. Itthon a blue chipek közül az OTP árfolyama emelkedik jelentősen, a midcapeknél pedig a 4iG és a Rába ralizik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyon rossz adatok érkeztek a női tudósokról: Magyarország nem büszkélkedhet

Nagyon rossz adatok érkeztek a női tudósokról: Magyarország nem büszkélkedhet

Az Eurostat legfrissebb adatai alapján 2024-ben az Európai Unióban 73,8 millióan dolgoztak a tudományos és technológiai szektorban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Difficult' Russia-Ukraine peace talks end without breakthrough

'Difficult' Russia-Ukraine peace talks end without breakthrough

The second day of negotiations between Ukraine and Russia ended after just two hours.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 18. 15:50
Sorkatonasági körkép Európában: kilenc országban létezik valamilyen sorozás
2026. február 18. 15:14
„Az átalakuló világrend egyik új, fontos intézménye lehet” – jön Donald Trump Béketanácsának alakuló ülése
×
×