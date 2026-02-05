Tízezrével küldik ki a fiataloknak a katonai szolgálatos kérdőíveket Németországban

A kötelező katonai szolgálatot a Merkel-érában az akkori védelmi miniszter, Karl-Theodor zu Guttenberg vezényletével takarékossági okokból 2011- ben szüntették meg. A vita gyakorlatilag azóta tartott a hadkötelezettség „visszavezetéséről”, konszenzus azonban a konzervatívok erősödő nyomása ellenére a Scholz-kormány idején sem született.

A CDU/CSU-ból és a szociáldemokrata SPD-ből álló, Friedrich Merz vezette koalíció több hónapig tartó egyeztetés után egyfajta kompromisszumban állapodott meg, amit alátámasztott a nemzetközi biztonsági helyzet, mindenekelőtt az ukrajnai orosz háború, ezzel kapcsolatban Németország erősödő fenyegetettsége, továbbá a NATO-n belüli szerepvállalása.

Az idei esztendő első napján élete lépett megállapodás állást foglalt ugyan az önkéntesség fenntartása mellett, de intézkedéseket írt elő a kötelező katonai szolgálat szükség esetén történő bevezetésére.

Így mindenekelőtt arra, hogy előkészítik a jelenleg alig több mint 180 ezer főből álló német hadsereg létszámának „vészhelyzeti” bővítését.

Ennek jegyében született egyezség, hogy a képességek felmérése érdekébe kérdőíveket küldenek ki valamennyi hadra fogható, 18. évét betöltő fiatalnak. Annak kitöltése a fiatal férfiak számára kötelező, a nők számára azonban nem. Noha a kérdéseket az elmúlt hetekben több bírálat érte, a válasz körülbelül az volt, hogy a cél – úgymond – szentesíti azokat.

Alig több mint egy hónap eltelte után az első mérleget a változatlanul népszerű védelmi miniszter vonta meg. Boris Pistorius hangsúlyozta, hogy a kezdeti időszak jól sikerült. Január közepétől több mint 40 ezer kérdőívet küldtek ki, és sokat már vissza is kapták. A szociáldemokrata politikus elismerte, hogy mindennek alapján ugyan még nem lehet reprezentatív következtetéseket levonni, azt ugyanakkor nyugtázta, hogy a koalíciós megállapodásban foglaltak megvalósulása „sínen van”, és látható az előrelépés.

A terv egyébként az volt hogy – a mennyiséget fokozatosan növelve – hetente körülbelül 12 500 kérdőívet küldenek ki.

A Bundeswehr illetékesei a válaszok alapján kívánják meghatározni a címzettek motivációját, illetve alkalmasságát a hadseregnél történő szolgálatra.

A 2008-ban vagy később született férfiaknak ugyanakkor nemcsak a kérdőívet kell kitölteniük, hanem orvosi vizsgálaton is rész kell venniük. A nők számára az orvosi vizsgálat sem kötelező.

Korábbi értesülések szerint a Bundeswehr létszámát az elkövetkező években legalább mintegy 250 ezer főre kellene emelni.

Pistorius szerint a hadsereg átalakítása „teljes gőzzel” zajlik. Az infrastruktúra terén is igyekeznek mindezzel lépést tartani. Ennek kapcsán a laktanyák, illetve a képzési létesítmények bővítésének szükségességére utalt.

Korábbi tudósítások ugyanakkor arról is szóltak, hogy Pistorius lelkesedése ellenére az érintett fiatal generáció számára a toborzás, illetve annak módja egyáltalán nem osztatlanul népszerű. Ifjúsági, illetve diákszervezetek több városban is tiltakoztak a kormányzati szándékok ellen, elítélve a szabadságjogok korlátozását.