2026. január 28. szerda
Ryanair
Nyitókép: Infostart

Nagy változás jön a légiközlekedésben

Infostart

Váratlan bejelentést tett a Ryanair.

Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója szerint a Starlink fedélzeti internetszolgáltatása rendkívül megbízhatóan működik, de rövid távon nem számít arra, hogy az utasok hajlandóak lesznek külön fizetni érte.

O'Leary elmondása szerint a Starlink rendszere technikailag bevált, és a tapasztalatok alapján stabil, megbízható kapcsolatot biztosít a repülőgépeken.

Úgy fogalmazott, hogy az egyetlen nézeteltérés közte és Elon Musk között az, hogy szerinte az utasok a közeljövőben még nem lesznek hajlandóak pluszpénzt áldozni a fedélzeti Wi-Fi használatáért – írja a Portfolio.

A vezérigazgató úgy véli, hogy a technológia gyors fejlődése miatt

négy-öt éven belül alapelvárássá válik a fedélzeti internet, és minden repülőgépen ingyenesen elérhető lesz a Wi-Fi-szolgáltatás.

A 2025–2026-os labdarúgó Bajnokok ligája-szezon legsűrűbb napja a szerdai: a ligaszakasz zárásaként mind a 36 csapat azonos kezdési időpontban, este kilenc órától lép pályára. Két csapat, az Arsenal és a Bayern München már bejutott a legjobb tizenhat közé, négy, az Eintracht Frankfurt, a Slavia, a Villarreal és a Kajrat már kiesett. Ám a további 30 csapat számára még „éles" az utolsó meccs.
 

2026. január 28.
2026. január 28.
