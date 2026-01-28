Nagy változás jön a légiközlekedésben

Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója szerint a Starlink fedélzeti internetszolgáltatása rendkívül megbízhatóan működik, de rövid távon nem számít arra, hogy az utasok hajlandóak lesznek külön fizetni érte.

O'Leary elmondása szerint a Starlink rendszere technikailag bevált, és a tapasztalatok alapján stabil, megbízható kapcsolatot biztosít a repülőgépeken.

Úgy fogalmazott, hogy az egyetlen nézeteltérés közte és Elon Musk között az, hogy szerinte az utasok a közeljövőben még nem lesznek hajlandóak pluszpénzt áldozni a fedélzeti Wi-Fi használatáért – írja a Portfolio.

A vezérigazgató úgy véli, hogy a technológia gyors fejlődése miatt

négy-öt éven belül alapelvárássá válik a fedélzeti internet, és minden repülőgépen ingyenesen elérhető lesz a Wi-Fi-szolgáltatás.