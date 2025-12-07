Vajúdás közben elküldték a kórházból, az autójában szült meg egy indianai nő

Vajúdás közben elküldték a kórházból, így az autójában hozta világra gyermekét novemberben egy, Indiana államban élő nő. Hetekkel később az édesanya, Mercedes Wells találkozott a Crown Point-i intézmény képviselőivel, akiktől kompenzációt követel – írja a liner.hu a CBS News beszámolója alapján.

A nő jogi képviselője azzal érvelt, hogy már egyértelműen szülési fájdalmai voltak Mercedes Wellsnek, mégis hazaküldték a kórházból. A nő visszaemlékezése szerint a fájásai kevesebb mint egy percenként jelentkeztek, ezért érthetetlen számára, miért kellett távoznia az intézményből. Az ügyvéd közölte: a csütörtöki megbeszélés nem volt eredményes, mert a kórház vezetői teljesen másképp látják a történteket.

Az eset után az indianai édesanyát kezelő orvost és az egyik ápolót elbocsátották a Crown Point-i kórházból, de

a nő ügyvédje szerint azok az ápolók is hibáztak, akik tolószékben kitolták a nőt a kórházból, így őket is felelősségre kellene vonni.

„Ők ketten voltak az utolsó védelmi vonal. Az utolsó két ápoló, akiknek lehetőségük lett volna megakadályozni, hogy ez megtörténjen, és nem tették meg” – érvelt a jogi képviselő.

A kórház vezetője közben közölte, hogy a jövőben minden, a szülészeti osztályon dolgozó számára kötelező lesz egy kompetenciaképzésen való részvétel. A kórházigazgató az eset óta egyeztetett a Wells családdal, és úgy véli, van esély arra, hogy közös nevezőre jussanak, ugyanis fontosnak tartja minden beteg meghallgatását és minden igényt kielégítő, méltányos ellátását.

A történtek miatt a Crown Point-i kórházban minden olyan várandós anyát meg kell vizsgálniuk az orvosoknak, aki valamilyen okból elhagyja a szülészeti osztályt. A Wells család és ügyvédjük jelezték: két hét múlva újabb találkozót terveznek a kórház vezetőivel.