Tragédia a diszkóban, 25-en meghaltak a goai tűzben

A helyi kormány vezetője bejelentette, hogy hatósági vizsgálatot rendelt el az okok megállapítására. Újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy a biztonsági előírások esetleges megsértését is meg kell vizsgálni.

A tűz Goa északi részén, Arpora tengerparti településen ütött ki, amikor mintegy száz vendég tartózkodott az emeleten lévő tánctéren. Szemtanúk arról számoltak be, hogy egy robbanás után a lángok másodpercek alatt elborították az épületet.

Watch the roof as the fire erupts.

Final Moments before the deadly Arpora goa fire.

At least 25 ppl dead. Bodies charred in the deadly fire which erupted from a suspected cylinder blast pic.twitter.com/OnCrR5eTyH — Shivan Chanana (@ShivanChanana) December 7, 2025

A Times of India című lap rendőrségi forrásokat idézve azt írta, hogy a halálos áldozatok közül legalább négy turista volt, a többiek feltehetően a "Birch by Romeo Lane" nevű klub alkalmazottai. A Hszinhua kínai állami hírügynökség szerint a rendőrség hivatalos közleménye megerősítette, hogy a 25 halálos áldozat között négy turista és tizennégy alkalmazott volt, további hét áldozat személyazonosságát pedig még nem sikerült megállapítani.

A Hszinhua által idézett Alok Kumar goai rendőrfőkapitány szerint a riasztást követően azonnal a helyszínre siettek a hatóságok. A mentést nehezítette, hogy a klub egy folyóág mellett található, így a tűzoltóautók csak mintegy 400 méterre tudtak megállni. A mentés egész éjjel tartott, jelenleg az áldozatok azonosítása zajlik.

India is the real Final Destination at this point.

Anything at this point is a potential life threat for the common man.

What a disaster to wake up to! 25 dead and many injured in a massive fire outbreak at Goa.

But please do not politicise this event as Goa is BJP ruled. pic.twitter.com/QvTysQI9hL — Dr Aratrika Ganguly (@aratrika_g08) December 7, 2025

Kezdetben a rendőrség egy konyhai gázpalack felrobbanására gyanakodott, de a tűz okát továbbra sem sikerült egyértelműen megállapítani - írta az Indian Express című lap Goa rendőrfőkapitányát idézve. A lap szerint azt sem zárják ki, hogy pirotechnikai eszközök szikrái indíthatták el a tüzet.