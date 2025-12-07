Tragédia a diszkóban, 25-en meghaltak a goai tűzben

A helyi kormány vezetője bejelentette, hogy hatósági vizsgálatot rendelt el az okok megállapítására. Újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy a biztonsági előírások esetleges megsértését is meg kell vizsgálni.
A tűz Goa északi részén, Arpora tengerparti településen ütött ki, amikor mintegy száz vendég tartózkodott az emeleten lévő tánctéren. Szemtanúk arról számoltak be, hogy egy robbanás után a lángok másodpercek alatt elborították az épületet.
Watch the roof as the fire erupts.— Shivan Chanana (@ShivanChanana) December 7, 2025
Final Moments before the deadly Arpora goa fire.
At least 25 ppl dead. Bodies charred in the deadly fire which erupted from a suspected cylinder blast pic.twitter.com/OnCrR5eTyH
A Times of India című lap rendőrségi forrásokat idézve azt írta, hogy a halálos áldozatok közül legalább négy turista volt, a többiek feltehetően a "Birch by Romeo Lane" nevű klub alkalmazottai. A Hszinhua kínai állami hírügynökség szerint a rendőrség hivatalos közleménye megerősítette, hogy a 25 halálos áldozat között négy turista és tizennégy alkalmazott volt, további hét áldozat személyazonosságát pedig még nem sikerült megállapítani.
A Hszinhua által idézett Alok Kumar goai rendőrfőkapitány szerint a riasztást követően azonnal a helyszínre siettek a hatóságok. A mentést nehezítette, hogy a klub egy folyóág mellett található, így a tűzoltóautók csak mintegy 400 méterre tudtak megállni. A mentés egész éjjel tartott, jelenleg az áldozatok azonosítása zajlik.
India is the real Final Destination at this point.— Dr Aratrika Ganguly (@aratrika_g08) December 7, 2025
Anything at this point is a potential life threat for the common man.
What a disaster to wake up to! 25 dead and many injured in a massive fire outbreak at Goa.
But please do not politicise this event as Goa is BJP ruled. pic.twitter.com/QvTysQI9hL
Kezdetben a rendőrség egy konyhai gázpalack felrobbanására gyanakodott, de a tűz okát továbbra sem sikerült egyértelműen megállapítani - írta az Indian Express című lap Goa rendőrfőkapitányát idézve. A lap szerint azt sem zárják ki, hogy pirotechnikai eszközök szikrái indíthatták el a tüzet.