Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök sajtóértekezletet tart az észak-lengyelországi Bydgoszcznagyváros 2-es számú Katonai Légijárműjavító üzemében tett látogatásán 2022. november 14-én.
Nyitókép: MTI/EPA-PAP/Tytus Zmijewski

Melegházasságok nemzetállami elfogadása az EU-ban – Nemet mond egy pártcsalád elnöke

Infostart / MTI

Az azonos nemű személyek külföldön kötött házasságának elismeréséről szóló múlt heti uniós döntés sérti a tagállamok szuverenitását - jelentette ki hétfői varsói sajtóértekezletén Mateusz Morawiecki, az Európai Konzervatívok és Reformerek (EKR) európai pártcsalád elnöke, volt lengyel kormányfő.

A fő lengyelországi ellenzéki erő, a Jog és Igazságosság (PiS) politikusa az Európai Bíróság múlt keddi döntése ügyében foglalt állást, melyben a luxembourgi székhelyű testület megállapította: az EU tagállamai kötelesek elismerni egy másik uniós tagországban azonos nemű személyek által kötött házasság érvényességét. A döntést annak kapcsán hozták, hogy a lengyel hatóságok korábban megtagadták egy lengyel és egy lengyel-német állampolgárságú férfi németországi házassági anyakönyvi kivonatának bejegyzését a hazai nyilvántartásba.

Az uniós bíróság ezzel a döntésével „mélyrehatóan beavatkozik a tagállamok ügyeibe” – hangsúlyozta Morawiecki. Hozzátette: az Európai Uniónak a jelenlegi kulcsfontosságú problémákkal kellene foglalkoznia, például a versenyképességgel, a zöld megállapodás korlátozásával vagy a migrációs paktummal. Mindeközben „arcátlan, szemtelen beavatkozás zajlik a tagállamok jogrendjébe, a családi jog rendszerébe” – jelentette ki az EKR elnöke.

„El a kezekkel a lengyel gyermekektől!” – hangoztatta Morawiecki, majd így folytatta: az uniós döntés elismerése végeredményben azt jelentené, hogy egy másik országban házasságot kötött azonos nemű pár „minden olyan jogosultságot élvezne, amelyet egy Lengyelországban összeházasodott pár megkaphat”. „Ebbe semmiképpen sem egyezhetünk bele” – húzta alá, felszólítva a társadalmat „a lengyel családok, lengyel gyermekek, a lengyel hagyományok védelmére bármilyen külső beavatkozással szemben”.

Waldemar Zurek igazságügyi miniszter múlt héten a közszolgálati televízióban kijelentette: az uniós bíróság döntését át kell vezetni a lengyel jogrendbe, és a kormány „napirendre tűzi majd a témát". „El kell fogadnunk saját jogszabályainkat, és végre kell hajtanunk ezt a döntést” – fogalmazott a tárcavezető.

Donald Tusk kormányfő a múlt keddi kormányülés elején kijelentette: „ez nem úgy van, hogy az ügyben az EU akármit rákényszeríthetne" Lengyelországra, a kormány viszont a „saját előírásain dolgozik", és ez ügyben is „természetesen tekintettel lesznek" az uniós bíróság döntéseire.

