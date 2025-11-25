Újabb gyanús isztambuli haláleset, egy gyerek az áldozat

A hírügynökség úgy tudja, áprilisban egy hároméves kisfiú is meghalt azt követően, hogy rovarirtást végeztek a házban, ahol lakott, és amely szomszédos azzal a szállodával, ahol a mérgezésben elhunyt család is megszállt.

Noha korábban a hatóságok arra gyanakodtak, hogy a család halálát ételmérgezés okozta, a nyomozás jelenlegi állása szerint vélhetően a szállodában végzett rovarirtás miatt vesztették életüket.

A hírügynökség hozzátette, hogy a lakásban ugyanaz a cég végezte a rovarirtást, amely a hotelben is.

Míg a család ügyében még folyik a vizsgálat,

a kisfiú halálát bizonyíthatóan a rovarirtószer okozta.

A gyermek édesapja akkor panaszt nyújtott be az irtással megbízott cég ellen, az isztambuli ügyészség pedig az ügyben vizsgálatot indított.

A szállodát nem sokkal a család halála után kiürítették, miután két másik, hányingerre és szédülésre panaszkodó vendég is kórházba került, majd az épületet később le is zárták.