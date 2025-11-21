ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 21. péntek Olivér
Esti látkép Isztambulról, egy kikötő felől fotózva.
Nyitókép: Unsplash

Újabb német turista halt meg rejtélyes körülmények között Isztambulban

Infostart

A német turistát légszomjjal és erős izzadással szállították kórházba, de nem sikerült megmenteni az életét. A férfi ugyanabban a városnegyedben szállt meg, ahol a múlt hét végén egy teljes négytagú család halt meg mérgezésben.

Több török médiajelentés szerint egy német család halálát követően egy másik német turista is meghalt Isztambulban. A férfi hétfőn egy vásárra utazott logisztikai cége megbízásából. A 35 éves turistát légszomj és erős izzadás miatt szállították kórházba, a halál oka még nem tisztázott – írja a Kronen Zeitung beszámolója nyomán az Index.

A férfi nem sokkal a kórházba kerülése után meghalt. Az orvosok nem találtak rajta külsérelmi nyomokat, a testét a a törvényszéki intézetbe szállították a halál okának megállapítására. A kezdeti vizsgálatok kimutatták, hogy a halála előtti napon rizst és babot evett, valamint vízipipát szívott.

Az esetben az a sokkoló, hogy a turista Isztambul Fatih negyedében szállt meg, ugyanabban a negyedben, ahol pár nappal korábban egy négytagú német-török család halt meg, mérgezés következtében – mint arról az Infostart is beszámolt.

