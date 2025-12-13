Ponttalan és pontatlan – fájó pillanatok a Tüskecsarnokban

Mindkét csapat vereséggel kezdte a tornát: a hazaiak az olimpiai házigazda olaszoktól 2-1-re, míg a szintén ötkarikás szereplő franciák szétlövésben, azaz egy pontot érően a lengyelektől kaptak ki.

Majoross Gergely szövetségi kapitány négy helyen változtatott az egy nappal korábbi alakulatán. Kimaradt a kapus Bálizs, a védő Ortenszky, míg a csatársorból Bartalis és Farkas. Érkezett a kapuba Vay, a hátvédek közé Tornyai, a támadókhoz pedig Nemes és Szabó Rácz.

Vendég mezőnyfölény jellemezte az első harmadot, kevés lövéssel – a magyarok csak háromszor próbálkoztak –, Vaynak kétszer volt komoly védeni valója.

A második harmadot – az utolsó 25 másodpercet leszámítva – a franciák irányították. Előbb Simonsen lőtt hatalmas gólt a bal felső sarokba, majd a kapu elé berobbanó Tavernier talált be. Ám a szünet előtti hajrában Terbócs ellopta a kényelmes Fertintől a korongot és lövetett egy gólt Nagy Krisztiánnal, majd hat tizedmásodperccel a játékrész vége előtt Mattyasovszky távoli lövése a védő Guebey-ről vágódott a saját kapujába. Mindkét gólszerző magyar csatár a bajnoki szezonban még nem volt eredményes.

A harmadik harmad lüktető játékot hozott, mindkét oldalon akadtak helyzetek. Aztán az 52. percben Simonsen emberelőnyben megint kilőtte a bal felső sarkot. Kevesebb mint két perc múlva ismét ő villant, de most a jobb felső sarokba emelt egy gyors kontra végén.

A hajrában Vay helyett is mezőnyjátékos jött a jégre, ám Dair az üres kapuba lőtt.

Eredmények, 2. forduló:

Franciaország–Magyarország 5-2 (0-0, 2-2, 3-0) – gól: Simonsen (33., 52., 54.), Tavernier (37.), Dair (60.), illetve Nagy K. (40.), Mattyasovszky (40.)

Lengyelország–Olaszország 4-2 (2-1, 2-1, 0-0)

Az állás: 1. Lengyelország 5 pont, 2. Franciaország 4, 3. Olaszország 3, 4. Magyarország 0

A vasárnapi, 3. forduló műsora: