ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.19
usd:
328.11
bux:
109607.58
2025. december 13. szombat Luca, Otília
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A magyar férfi jégkorong-válogatott 5-2-re kikapott a februári olimpiára készülő francia csapattól a budapesti Sárközy Tamás Emléktorna szombati második fordulójában, így továbbra is pont nélkül áll.
Nyitókép: MJSZ/Vörös Dávid

Ponttalan és pontatlan – fájó pillanatok a Tüskecsarnokban

Infostart / MTI

A magyar férfi jégkorong-válogatott 5-2-re kikapott a februári olimpiára készülő francia csapattól a budapesti Sárközy Tamás Emléktorna szombati második fordulójában, így továbbra is pont nélkül áll.

Mindkét csapat vereséggel kezdte a tornát: a hazaiak az olimpiai házigazda olaszoktól 2-1-re, míg a szintén ötkarikás szereplő franciák szétlövésben, azaz egy pontot érően a lengyelektől kaptak ki.

Majoross Gergely szövetségi kapitány négy helyen változtatott az egy nappal korábbi alakulatán. Kimaradt a kapus Bálizs, a védő Ortenszky, míg a csatársorból Bartalis és Farkas. Érkezett a kapuba Vay, a hátvédek közé Tornyai, a támadókhoz pedig Nemes és Szabó Rácz.

Vendég mezőnyfölény jellemezte az első harmadot, kevés lövéssel – a magyarok csak háromszor próbálkoztak –, Vaynak kétszer volt komoly védeni valója.

A második harmadot – az utolsó 25 másodpercet leszámítva – a franciák irányították. Előbb Simonsen lőtt hatalmas gólt a bal felső sarokba, majd a kapu elé berobbanó Tavernier talált be. Ám a szünet előtti hajrában Terbócs ellopta a kényelmes Fertintől a korongot és lövetett egy gólt Nagy Krisztiánnal, majd hat tizedmásodperccel a játékrész vége előtt Mattyasovszky távoli lövése a védő Guebey-ről vágódott a saját kapujába. Mindkét gólszerző magyar csatár a bajnoki szezonban még nem volt eredményes.

A harmadik harmad lüktető játékot hozott, mindkét oldalon akadtak helyzetek. Aztán az 52. percben Simonsen emberelőnyben megint kilőtte a bal felső sarkot. Kevesebb mint két perc múlva ismét ő villant, de most a jobb felső sarokba emelt egy gyors kontra végén.

A hajrában Vay helyett is mezőnyjátékos jött a jégre, ám Dair az üres kapuba lőtt.

Eredmények, 2. forduló:

  • Franciaország–Magyarország 5-2 (0-0, 2-2, 3-0) – gól: Simonsen (33., 52., 54.), Tavernier (37.), Dair (60.), illetve Nagy K. (40.), Mattyasovszky (40.)
  • Lengyelország–Olaszország 4-2 (2-1, 2-1, 0-0)

Az állás: 1. Lengyelország 5 pont, 2. Franciaország 4, 3. Olaszország 3, 4. Magyarország 0

A vasárnapi, 3. forduló műsora:

  • Olaszország–Franciaország 12.30
  • Magyarország–Lengyelország 16.30

Kezdőlap    Sport    Ponttalan és pontatlan – fájó pillanatok a Tüskecsarnokban

magyarország

franciaország

jégkorong

tüskecsarnok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter a Várban: a hatalom egy szörny

Magyar Péter a Várban: a hatalom egy szörny

„Lehet, hogy Tuzson Bence igazságügyi miniszter ráér, lehet, hogy Sulyok Tamás államfő ráér, lehet, hogy Orbán Viktor miniszterelnök ráér, de ezeknek a gyerekeknek nincs több idejük, nem akarnak még több karácsonyt félelemben élni! Ezeket a gyerekeket most is bántják, most vannak veszélyben!” – fogalmazott a Tisza Párt támogatóinak sokasága a Sándor-palota előtt Magyar Péter.
 

Orbán Viktor a Szőlő utcai incidensekről: még egy bűnöző fiatallal sem lehet így bánni

Orbán Viktor Mohácson: arra szerződtem, hogy megváltoztassuk a sorsunkat

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.15. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mélyen Oroszország területén csapódtak be drónok, Ukrajna ellentámadásba kezdett - Háborús híreink szombaton

Mélyen Oroszország területén csapódtak be drónok, Ukrajna ellentámadásba kezdett - Háborús híreink szombaton

Ukrajna a béke irányába tett lépések a hét második felében, bemutatott az Egyesült Államoknak egy 20 pontos módosított javaslatot a háború lezárására. Ebben szerepel egy olyan javaslat, amely a Donbaszt semleges területté nyilvánítaná, az ukrán erők kivonulásával.Később ezt letagadták, és arról beszéltek, hogy ez csak egy lehetőség, amit meg kellene vitatni. Közben Donald Trump amerikai elnöknek fogy a türelme. Pénteken az ukrán haderő jelentős ellentámadást hajtott végre Kupjanszknál: a várost - ukrán források szerint - szinte teljesen bekerítették. Az éjjel két ‍ember halt meg az éjszaka egy ukrán dróncsapásban az oroszországi Szaratov ‍városban. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Keményet nyilatkozott a háromszoros dartsvilágbajnok, Michael van Gerwen: &quot;szeretem a dartsot, de...&quot;

Keményet nyilatkozott a háromszoros dartsvilágbajnok, Michael van Gerwen: &quot;szeretem a dartsot, de...&quot;

Michael van Gerwen, a háromszoros darts világbajnok optimistán tekint a jövőbe egy rendkívül nehéz év után.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Belarus frees 123 prisoners as US lifts sanctions

Belarus frees 123 prisoners as US lifts sanctions

Opposition activist Maria Kolesnikova is among those released in exchange for a deal with the US.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 13. 20:10
Szoboszlai Dominik megsérült
2025. december 13. 18:24
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is részese volt a Liverpool újbóli sikerének
×
×
×
×