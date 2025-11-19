Cristiano Ronaldo nagy szolgálatot tett Donald Trumpnak – videó

Cristiano Ronaldo egy Szaúd-Arábiából érkező küldöttség tagjaként az Egyesült Államokba, egészen pontosan Washington városába látogatott, ahol még az elnök, Donald Trump is fogadta őt.

A spanyol Marca beszámolója szerint az ötszörös aranylabdás világsztár együtt vacsorázott a Fehér Házban nemcsak az elnökkel, hanem feleségével, Melania Trumppal is Mohammed bin Szalmán szaúd-arábiai trónörökös washingtoni látogatása során - írja a Mandiner.

Egy korábban adott interjúban Ronaldo arról beszélt: reméli, hogy a jövőben egy kellemes beszélgetést folytathat Trumppal a globális békéről, mert olyan embernek tartja az amerikai elnököt, aki segíthet megváltoztatni a világot.

Ronaldo most egy olyan gálavacsorán vehetett részt, melyen a díszvendégek között volt a Tesla és az Apple vezérigazgatója, Elon Musk és Tim Cook is.

Ronaldo miatt több tiszteletet kap Trump

Trump pedig az egybegyűlteknek elárulta: annak köszönhetően, hogy a portugál világsztár is ott van a vacsorán, a családja jobban tiszteli őt.

„A fiam nagy rajongója Cristiano Ronaldónak. Most, hogy Ronaldo is itt van, és bemutathattam őket egymásnak, azt hiszem, a fiam kicsit jobban tiszteli az apját. Köszönöm, hogy itt vannak, megtiszteltetés számomra” – mondta el Trump a Marca szerint a zártkörű összejövetelen, melyen politikai, üzleti és nemzetközi hírességek vettek részt.