Kiürítettek egy iskolát egy AI-kép miatt – videó

Texasban ki kellett üríteni egy középiskolát, miután megszólalt a tűzjelző. A közösségi oldalakon ugyanis egy olyan fotó terjedt, amin az intézmény egy része lángokban áll. A képet diákok és szülők is megosztották, sőt erre hivatkozva hívták ki a tűzoltókat, de később kiderült, a képet mesterséges intelligencia készítette – írja a 24.hu a Gizmodo alapján.

A Bellaire-i Rendőrkapitányság közleményt tett közzé a Facebookon, amelyben kifejtették, hogy a kép hamis.

„Szeretnénk tisztázni, hogy NINCS tűz a Bellaire Középiskolában. Egy hamis közösségi média bejegyzés kering az interneten, amelyen egy mesterséges intelligencia által generált kép látható a lángoló iskoláról. Minden diák és alkalmazott biztonságban van. Nagyra értékeljük mindenki aggodalmát, és kérjük, hogy segítsen megállítani a félretájékoztatás terjedését a hivatalos frissítés megosztásával” – írták.

Íme a videó arról, hogyan ürítették ki az iskolát:

Az még nem világos, ki készítette a mesterséges intelligencia által generált képet, ahogyan azt sem közölték, melyik platformon terjedt a fotó.

Ami megnehezítette a helyzetet, hogy egy új texasi törvény értelmében szeptembertől nem vihetnek magukkal telefont a diákok az órákra, így sok szülő, akit aggasztottak a mesterséges intelligencia által generált képek, nem tudta azonnal felvenni a kapcsolatot a gyerekeivel.