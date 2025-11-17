ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.86
usd:
330.87
bux:
107277.41
2025. november 17. hétfő Gergő, Hortenzia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
tűz lángok
Nyitókép: Pixabay

Kiürítettek egy iskolát egy AI-kép miatt – videó

Infostart

Egy texasi iskolához a tűzoltókat is kihívták, mert mindenki azt hitte, hogy lángokban áll az épület.

Texasban ki kellett üríteni egy középiskolát, miután megszólalt a tűzjelző. A közösségi oldalakon ugyanis egy olyan fotó terjedt, amin az intézmény egy része lángokban áll. A képet diákok és szülők is megosztották, sőt erre hivatkozva hívták ki a tűzoltókat, de később kiderült, a képet mesterséges intelligencia készítette – írja a 24.hu a Gizmodo alapján.

A Bellaire-i Rendőrkapitányság közleményt tett közzé a Facebookon, amelyben kifejtették, hogy a kép hamis.

„Szeretnénk tisztázni, hogy NINCS tűz a Bellaire Középiskolában. Egy hamis közösségi média bejegyzés kering az interneten, amelyen egy mesterséges intelligencia által generált kép látható a lángoló iskoláról. Minden diák és alkalmazott biztonságban van. Nagyra értékeljük mindenki aggodalmát, és kérjük, hogy segítsen megállítani a félretájékoztatás terjedését a hivatalos frissítés megosztásával” – írták.

Íme a videó arról, hogyan ürítették ki az iskolát:

Az még nem világos, ki készítette a mesterséges intelligencia által generált képet, ahogyan azt sem közölték, melyik platformon terjedt a fotó.

Ami megnehezítette a helyzetet, hogy egy új texasi törvény értelmében szeptembertől nem vihetnek magukkal telefont a diákok az órákra, így sok szülő, akit aggasztottak a mesterséges intelligencia által generált képek, nem tudta azonnal felvenni a kapcsolatot a gyerekeivel.

Kezdőlap    Külföld    Kiürítettek egy iskolát egy AI-kép miatt – videó

tűz

iskola

texas

mesterséges intelligencia

ai

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hat évtizedes korszak zárul le, nem járnak többé szárnyashajók itthon

Hat évtizedes korszak zárul le, nem járnak többé szárnyashajók itthon

Különböző periódusokban, illetve olykor egyszerre három típusban összesen tíz darab szárnyashajó közlekedett Magyarországon 1965 és 2025 között, októberben azonban az utolsó, menetrend szerinti járat is befejezte szolgálatát. Balogh Tamás hajózástörténeti szakíró az InfoRádióban elmondta: valószínűleg alkatrész-utánpótlási és szervizproblémák miatt kell kivonni a forgalomból ezeket a hajótípusokat.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Bulituristák vagy tudatos utazók: miért vonzó Magyarország? Csendes Olivér, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.17. hétfő, 18:00
Nemes Imre
országos főállatorvos, a Nébih elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb inflációs nyomástól tart több szervezet

Újabb inflációs nyomástól tart több szervezet

A hazai gyártó, forgalmazó és kereskedő vállalkozások arra hívják fel a figyelmet, hogy a legkésőbb november 30-ig kihirdetendő 2026. évi, csomagolásokat és termékeket terhelő kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak esetleges újabb emelésének érezhető inflációnövelő hatása lehet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Döbbenetes bejelentés: felfüggeszti a teniszt a négyszeres maygar GS-győztes

Döbbenetes bejelentés: felfüggeszti a teniszt a négyszeres maygar GS-győztes

A női párosban négyszeres Grand Slam-bajnok Babos Tímea hétfőn bejelentette, hogy a januári Australian Open után visszalép a tenisztől, de a 2028-as Los Angeles-i olimpián újra szerepelne.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump calls on House Republicans to vote to release Epstein files

Trump calls on House Republicans to vote to release Epstein files

"We have nothing to hide," the US president writes after previously resisting publishing the documents.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 17. 12:11
Donald Tusk: szabotázsakció történt, a robbantás célja egy vonat volt – képek
2025. november 17. 11:18
Orbán Viktor népes delegációt küldött Líbiába
×
×
×
×