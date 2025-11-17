ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 17. hétfő Gergő, Hortenzia
Utasok egy utasszállító repülőgép ülésein.
Nyitókép: Unsplash

Káoszt okozott egy részeg utas a Ryanair járatán, rendőrökre is szükség volt – videó

Infostart

A Krakkóból Bristolba tartó repülőn a szemmel láthatóan ittas utas folyamatosan káromkodott és ellenszegült a gép személyzetével, ami miatt késésé is kialakult.

November 11-én a Krakkóból Bristolba tartó Ryanair járat fedélzetén egy erősen ittas állapotban lévő férfi zavargást keltett, mivel nem volt hajlandó elfoglalni a helyét – írja a lengyel Onet híradása nyomán az Economx.

Szemtanúk szerint az ittas utas nem törődött a személyzet utasításaival, sértegette a légiutas-kísérőket és fennhangon káromkodott. Figyelmen kívül hagyta a többi utas kéréseit is, akik felhívták a figyelmét, hogy legalább a gyerekekre legyen tekintettel.

Az agresszív utas viselkedése miatt a pilótának is közbe kellett lépnie, ami miatt muszáj volt késleltetni a leszállást. Landolás után a rendőrség megpróbálta rávenni a férfit, hogy hagyja el a gépet. Az együttműködés hiánya miatt egy órába telt, mire az utas elhagyta a fedélzetet.

Több utas jelezte, hogy a férfi már Krakkó felé tartva is okozott problémákat, és felismerték, amikor visszafelé újra összefutottak az ismét ittas állapotban lévő emberrel.

