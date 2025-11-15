ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 15. szombat
Kék színű kőolajvezetékek futnak egy olajmező közelében.Forrás: Getty Images/onurdongel
Nyitókép: Getty Images/onurdongel

Szerbiai Kőolajipari Vállalat – Itt a vége, nincs halasztás

Infostart / MTI

Nem engedélyezte a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) tevékenységének a folytatását az amerikai vezetés, az orosz tulajdon teljes kivonását követelik - közölte Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter szombaton Belgrádban.

"Egyetlen nap haladékot sem kaptunk" - húzta alá a tárcavezető, miután közölte, az amerikai pénzügyminisztérium alá tartozó Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal (OFAC) nem hagyta jóvá a NIS működési engedélyének a meghosszabbítását. Hozzátette ugyanakkor, hogy Szerbia február 13-ig időt kapott arra, hogy a tulajdonosi struktúrát megváltoztassa, és teljesen kivonja az orosz tulajdonrészt a vállalatból.

Vasárnapra rendkívüli kormányülést hívtak össze az ügyben, amelyen részt vesz Aleksandar Vucic köztársasági elnök is.

Az Egyesült Államok január 10-én jelentette be, hogy büntetőintézkedéseket vezet be a többségi orosz tulajdonban lévő szerb vállalat ellen. Szerbia 45 napot kapott arra, hogy eltávolítsa az orosz tőkét a NIS-ből - ezt azóta többször meghosszabbították -, de a vállalat ez idáig nem teljesítette az elvárást.

A belgrádi értéktőzsde nem sokkal a határidő lejárta előtt közölte, hogy az orosz Gazpromnyefty a részesedéséből mintegy 5 százalékot átruházott a Gazpromra. Korábban a szerb nemzeti olajtársaság 50 százaléka volt az orosz Gazpromnyeftyé, 6,15 százaléka a Gazpromé, 29,87 százaléka pedig a szerb államé, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak. A változást követően a Gazpromnyefty részesedése 44,85 százalékra csökkent, míg a Gazpromé 11,30 százalékra nőtt. Szeptember 19-én a Gazprom ezt a 11,30 százalékot átruházta leányvállalatára, az Intelligence-re. Az amerikai szankciók október 9-én léptek életbe.

A NIS orosz tulajdonosa kedden jelentette be, hogy kész átadni harmadik félnek a vállalat feletti irányítást.–

