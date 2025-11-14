Rálőtt egy francia rendőr egy késsel hadonászó férfira – videó

A párizsi ügyészség arról kapott tájékoztatást, „hogy legalább egy lövés eldördült a Montparnasse pályaudvaron”. Az első elemekből kiderül, hogy egy „családon belüli erőszakról ismert férfi kést rántott, egy rendőr pedig a fegyverét használta, hogy megállítsa” – hangsúlyozta a vádhatóság.

A pályaudvarra a rendőrség hívta ki a mentőket két sebesült emberhez - közölte a rendőrség az AFP hírügynökséggel. A Montparnasse pályaudvar egy részét, amely a francia főváros hat nagy pályaudvara közül az egyik legnagyobb, "megelőző jelleggel" kiürítették – tette hozzá a forrás.

❗ SHOOTING AT PARIS’ MAJOR MONTPARNASSE TRAIN STATION



Police opened fire on a man who threatened passengers with a knife and refused to comply with their orders.



„Biztonsági zónát állítottak fel” – közölte az AFP-vel a SNCF, az állami vasúttársaság szóvivője, hozzátéve, hogy „ennek következtében a vasúti közlekedésben fennakadások vannak”. Az AFP egyik helyszínen tartózkodó fotósa szerint az incidens a pályaudvar peronjainál történt, ahonnan az utasok pánikszerűen távoztak.

Az utasokat a pályaudvar előtti térre evakuálták, ahol több tűzoltóautót és mentőautót lehetett délután látni. A BFM hírtelevízió a rendőrségre hivatkozva azt közölte, hogy a 44 éves férfi ellen elfogatóparancs volt érvényben, miután megnyegette a volt feleségét és a gyerekeit, hogy megöli őket. Amikor a késsel hadonászót a rendőrség igazoltatni próbálta, ellenállt, majd maga ellen fordította a kést. Az egyik rendőr ezt követően lábon lőtte.

A férfi eztán többször torkon szúrta magát, életveszélyes állapotban kórházba szállították.

A másik sebesült egy 53 éves, a peronon tartózkodó utas, aki a lábán sebesült meg a rendőrségi lövéstől, ő nincs életveszélyes állapotban. Őt is kórházban ápolják. A francia hatóságok tavaly 272 400 családon belüli erőszakos esetet regisztrálták, ami 0,4 százalékos emelkedést jelent 2023-hoz képest. A sértettek túlnyomórészt nők – közölte a belügyminisztérium.

? ?? ALERTE INFO : Coups de feu à la gare Montparnasse. Un homme MENAÇANT DE TUER sa femme et ses enfants a été MAÎTRISÉ PAR BALLE par la police après avoir sorti un couteau, ce vendredi après-midi. pic.twitter.com/Iw4LMlkx82 — Wolf ? (@PsyGuy007) November 14, 2025

A családon belüli emberölések száma Franciaországban 11 százalékkal nőtt 2023 és 2024 között, tavaly 107 nőt ölt meg a jelenlegi vagy volt párja, ami azt jelenti, hogy minden harmadik nap történt egy ilyen haláleset. Összesen 138 erőszakos halálesetet regisztráltak a párkapcsolatokban tavaly, ebből 31 férfi (plusz 35 százalék év alatt) a belügyminiszter éves jelentése szerint.