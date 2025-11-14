Kulcsfontosságú vasútvonalat robbantottak fel az ukránok Oroszországban - videó

Az akció következtében egy tehervonat kisiklott. A vasúthálózat az orosz háborús erőfeszítések szempontjából azért rendkívül fontos, mert ezen keresztül jutnak el a frontra többek között az Észak-Koreából küldött lőszerutánpótlások is - írja a hvg.hu.

A kínai határ közelében felrobbantották a transzszibériai vasúthálózat egy szakaszát – írja közleményében az ukrán katonai hírszerzés. Az alábbi videón jól látszik, hogy az akciót az ukránok ezúttal nem drónokkal hajtották végre, hanem hagyományos robbanóeszközökkel. Azaz az ukrán szolgálatoknak voltak embereik Szosznovkánál, akik aláaknázták a síneket.

Az akciót a Habarovszktól délre található Szosznovka falu mellett hajtották végre, és a robbanás következtében egy tehervonat is kisiklott.

Ennek azért van jelentősége, mert a transzszibériai vasúthálózat Oroszország legfontosabb árumozgatási útvonala. Ezen juttatják el többek között az ukrán frontra is a hadianyagot és az Észak-Koreából érkező lőszerszállítmányokat is a vasútvonalon keresztül hozzák be az országba.