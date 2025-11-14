ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 14. péntek
Egy robbantás pillanatképe.
Nyitókép: Getty Images / Ziga Berce

Kulcsfontosságú vasútvonalat robbantottak fel az ukránok Oroszországban - videó

Infostart

A levegőbe repítették a transzszibériai vasúthálózat egy szakaszát, közölte az ukrán katonai hírszerzés

Az akció következtében egy tehervonat kisiklott. A vasúthálózat az orosz háborús erőfeszítések szempontjából azért rendkívül fontos, mert ezen keresztül jutnak el a frontra többek között az Észak-Koreából küldött lőszerutánpótlások is - írja a hvg.hu.

A kínai határ közelében felrobbantották a transzszibériai vasúthálózat egy szakaszát – írja közleményében az ukrán katonai hírszerzés. Az alábbi videón jól látszik, hogy az akciót az ukránok ezúttal nem drónokkal hajtották végre, hanem hagyományos robbanóeszközökkel. Azaz az ukrán szolgálatoknak voltak embereik Szosznovkánál, akik aláaknázták a síneket.

Az akciót a Habarovszktól délre található Szosznovka falu mellett hajtották végre, és a robbanás következtében egy tehervonat is kisiklott.

Ennek azért van jelentősége, mert a transzszibériai vasúthálózat Oroszország legfontosabb árumozgatási útvonala. Ezen juttatják el többek között az ukrán frontra is a hadianyagot és az Észak-Koreából érkező lőszerszállítmányokat is a vasútvonalon keresztül hozzák be az országba.

ukrajna

robbantás

transzszibériai vasút

Bóka János: kísérletek zajlottak arra, hogy Magyarország amerikai pozícióját aláássák

Bóka János: kísérletek zajlottak arra, hogy Magyarország amerikai pozícióját aláássák

Az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök múlt pénteki találkozója véget vet azoknak az európai kísérleteknek, amelyek megpróbáltak éket verni az Egyesült Államok és Magyarország közé, a jó viszony pedig súlyt ad Magyarország pozíciójának az unión belül – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
Csődbe megy Budapest, vagy megoldják okosban? Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
 
inforadio
ARÉNA
2025.11.14. péntek, 18:00
Csendes Olivér
a Visit Hungary Zrt. vezérigazgatója
