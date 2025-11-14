ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 14. péntek
Orosz siklóbomba. Forrás: aftershock.ru
Nyitókép: Forrás: aftershock.ru

Kijev szerint aggasztóan felpörgött az orosz hadiipar - videó

Infostart / MTI

Oroszország idén akár 120 ezer olcsó, de nagy pusztító erejű siklóbombát tervez gyártani, köztük ötszáz új, nagyobb hatótávolságú változatot, amelyek még több település elérésére képesek - közölte Vadim Szkibickij altábornagy, az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési részlegének (HUR) helyettes vezetője a Reuters hírügynökségnek adott interjújában.

Az orosz erők naponta 200-250 siklóbombával támadják Ukrajnát. A múlt hónapban a napi átlag körülbelül 170 volt a védelmi minisztérium adatai szerint. "Ugyan le lehet lőni ezeket, de az Oroszországban gyártott ilyen légibombák mennyisége óriási" - mondta Szkibickij. Oroszország elkezdte egy új siklóbomba tömeggyártását, amelynek hatótávolsága eléri akár a kétszáz kilométert is, tehát ilyen messze juthat a célba juttató repülőgéptől kioldása után. Terveik szerint mintegy ötszáz darabot gyártanak belőle az év végéig az oroszok - tette hozzá az altábornagy.

Ukrajna feltételezi, hogy Oroszország további módosításokon dolgozik, hogy a bombák akár négyszáz kilométert is képesek legyenek repülni, így Moszkva még több ukrán települést támadhat rakéták helyett ilyen típusú eszközzel.

Szkibickij az interjúban elmondta még, hogy ukrán becslések szerint idén Oroszország összesen 70 ezer nagy hatótávolságú drónt tervez gyártani, köztük 30 ezer Sahíd típusút, amelyek az orosz támadások alapvető eszközei. Hozzátette, hogy az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadások valószínűleg folytatódnak a télen. "Mindenképpen meg akarnak törni bennünket. Ezek a támadások ugyanis destabilizálják a belső helyzetet" - tette hozzá. Szerinte ez az egyike azoknak az eszközöknek, amelyekkel Ukrajnát "engedékenyebb pozícióba próbálják kényszeríteni" az esetleges béketárgyalásokon.

A hírszerzési vezető kijelentette, hogy amennyiben az orosz csapatok elfoglalják az általuk ostromlott Donyeck megyei Pokrovszk várost - ahol jelenleg már utcai harcok folynak -, akkor valószínűleg tovább törnek előre a kelet-ukrajnai régió közigazgatási határai felé, mert régóta kitűzött céljuk az egész megye megszállása.

Az Észak-Koreától importált tüzérségi lövedékekkel kapcsolatosan Szkibickij kijelentette, hogy az idén több mint felére csökkent a mennyiségük, mert Phenjan készletei kimerültek. Azt mondta: Észak-Korea 2023 óta összesen 6,5 millió tüzérségi lövedéket szállított Oroszországnak, Phenjan pedig kihasználta ezt arra, hogy szoros kapcsolatot építsen ki a Kremllel az Ukrajna elleni invázió utáni időkre.

A hírszerző tiszt hozzáfűzte, hogy Észak-Korea megkezdte kisméretű, rövid hatótávolságú FPV drónok tömeggyártását, valamint nagyobb, közepes hatótávolságú harci drónokét is. "Tanulnak, tanulmányozzák a (ukrajnai) háborúban szerzett tapasztalatokat, hogy bővíthessék a gyártást saját területükön" - jegyezte meg Szkibickij.

