Fontos mondat Moszkvától a budapesti békecsúcs megrendezésével kapcsolatban

Oroszország készen áll arra, hogy Budapesten végrehajtsa a korábban bejelentett elnöki csúcstalálkozót Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közt – idézte a Portfolio Marja Zaharovát.

„Megerősítjük, amiről Szergej Lavrov külügyminiszter is beszélt részletesen: készen állunk arra, hogy megtartsuk az orosz-amerikai csúcsot Budapesten, ha ez valóban az alaszkai eredmények sikereire épít” – fogalmazott az orosz külügyi szóvivő.

Megismételte a korábbi vádat Ukrajna ellen, miszerint Kijev nem akar tárgyalni a háború lezárásáról és az eddigi tárgyalásokat csak arra használták, hogy erőt gyűjtsenek a fronton.