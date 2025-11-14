ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Fontos mondat Moszkvától a budapesti békecsúcs megrendezésével kapcsolatban

Infostart

Összejöhet-e egy olyan megállapodás Ukrajna ügyében, amelyet az orosz és az amerikai elnök is elfogadhatónak tart – még mindig ez a nagy kérdés.

Oroszország készen áll arra, hogy Budapesten végrehajtsa a korábban bejelentett elnöki csúcstalálkozót Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közt – idézte a Portfolio Marja Zaharovát.

„Megerősítjük, amiről Szergej Lavrov külügyminiszter is beszélt részletesen: készen állunk arra, hogy megtartsuk az orosz-amerikai csúcsot Budapesten, ha ez valóban az alaszkai eredmények sikereire épít” – fogalmazott az orosz külügyi szóvivő.

Megismételte a korábbi vádat Ukrajna ellen, miszerint Kijev nem akar tárgyalni a háború lezárásáról és az eddigi tárgyalásokat csak arra használták, hogy erőt gyűjtsenek a fronton.

oroszország

marija zaharova

trump-putyin-csúcs

békecsúcs

Bóka János: kísérletek zajlottak arra, hogy Magyarország amerikai pozícióját aláássák

Az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök múlt pénteki találkozója véget vet azoknak az európai kísérleteknek, amelyek megpróbáltak éket verni az Egyesült Államok és Magyarország közé, a jó viszony pedig súlyt ad Magyarország pozíciójának az unión belül – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter.
Részeg vasutas miatt állt le a forgalom a gödi vonalon

A MÁV azonnali hatállyal felfüggesztette azt a forgalmi szolgálattevőt, aki ittasan teljesített szolgálatot a gödi vonalon, ami miatt leállt a vasúti közlekedés. Az eset kapcsán rendőrségi eljárás is indult - írta a Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebookon.

Ki nem találod, hol késnek a legtöbbet a vonatok Európában: nem csoda, hogy titkolják az adatokat

Hol pontos a vonat, és hol késik a legtöbb járat? A CHART by Pénzcentrum kiderítette, mely országok vasútjai száguldanak el a többiek mellett - és hol marad le Magyarország.

Trump to order investigation into Epstein's alleged ties with Clinton and banks

Trump said on social media he was seeking investigations into Clinton, Larry Summers as well as JP Morgan and other major banks.

