ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.65
usd:
330.39
bux:
0
2025. november 14. péntek Aliz
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
A Palesztin Kulturális Örökségvédelmi Központ (CCHP) munkatársai mûtárgyakat mentenek ki a lerombolása idején múzemként mûködõ Pasa-palota romjai közül Gáza városában 2025. november 13-án. A középkori épületet izraeli rakétacsapás pusztította el a legutóbbi gázai övezeti háború idején, 2024-ben.
Nyitókép: MTI/AP/Dzsehad as-Srafi

769 napig várt a négygyerekes család, hogy végre eltemethessék a családfőt

Infostart / MTI

A Hamász iszlamista terrorszervezet átadta egy újabb meggyilkolt izraeli túsz, Meni Godard eddig az övezetben őrzött holttestét Izraelnek – jelentette az izraeli miniszterelnöki hivatal csütörtök éjjel.

A 73 évesen megölt, és Beéri kibucból elhurcolt Meni Godard földi maradványait csütörtök este adta át a Hamász a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek, akik Izraelbe szállították azonosításra.

A hadsereg egysége a Tel-Aviv Abu Kabír negyedében fekvő igazságügyi orvosszakértői intézetbe szállította a koporsót, ahol éjszaka megállapították személyazonosságát.

Meni Godardot több mint két évvel ezelőtt, 2023. október 7-én gyilkolták meg Beéri kibuc megtámadásakor az iszlamista terroristák. Feleségét, Ajeletet szintén megölték.

A mészárlás reggelén a terroristák felgyújtották otthonukat, mire a füst elől kimenekültek a biztonsági betonszobából. Kint a Hamász fegyveresei vártak rájuk, akik Menit megölték, majd holttestét Gázába hurcolták. Ajeletnek sikerült elszöknie, órákon át a bokrok között bujkált, de később őt is megtalálták és meggyilkolták.

Meni Godard Tel-Avivban született, fiatal korában kimagasló tehetségű futballista volt. Tizenhárom évesen költözött a kibucba nővére, Smuela után. Vizi mentő és úszómester volt, sok éven át vezette a kibuc uszodáját. Négy gyermeket nevelt fel feleségével, akik 769 napig várták, hogy visszakaphassák és méltóképpen eltemethessék.

Még három, Izraelből elhurcolt túsz holtteste maradt a Gázai övezetben. Az október közepén megkötött tűzszünet kezdetén a Hamász húsz, még életben lévő túszt és 28 holttestet őrzött az övezetben. A megállapodás szerint 72 órán belül köteles lett volna mindannyiukat visszajuttatni Izraelbe.

Kezdőlap    Külföld    769 napig várt a négygyerekes család, hogy végre eltemethessék a családfőt

holttest

izrael

háború

gáza

hamász

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor péntek reggel az orosz szankciók alóli mentességről: „aki felül, annak a szava számít”

Orbán Viktor péntek reggel az orosz szankciók alóli mentességről: „aki felül, annak a szava számít”
A miniszterelnök péntek reggel a Kossuth rádiónak adott interjújában elmondta: Donald Trump szava számít abban a kérdésben, hogy Magyarországra meddig érvényes az orosz energiabeszerzés alóli mentesség, nem a bürokratáké. Nem árulta el annak a részleteit, hogy a magyar rezsiért folytatott harcban milyen nem jogi eszközökkel készül küzdeni. Orbán Viktor szerint az Egyesült Államok lelki állapota is jobb most, mint Magyarországé, de Magyarország is tudja, hogy „az a jó, ha béke van, nekünk is az kellene, hogy béke legyen a szomszédunkban”.
 

Szijjártó Péter reagált Marco Rubio kijelentésére: a megállapodás megszületett, a többi formaság

Kikaptak a portugálok, sorsdöntő mérkőzés vár a magyarokra

Kikaptak a portugálok, sorsdöntő mérkőzés vár a magyarokra

A portugál labdarúgó-válogatott kikapott Írországban, így a vasárnapi utolsó fordulóban dől el, melyik csapat jut ki a jövő évi világbajnokságra és melyik lesz pótselejtezős az európai selejtező F csoportjából.
 

„Kijött a vakond” az utolsó örmény helyzetnél – Értékelések a vb-pótselejtező küszöbén

A vb-pótselejtező küszöbére lépett Örményországban a magyar labdarúgó-válogatott

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
Csődbe megy Budapest, vagy megoldják okosban? Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.14. péntek, 18:00
Csendes Olivér
a Visit Hungary Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megbillent a forint, miközben Orbán Viktor egy támadás lehetőségéről beszélt

Megbillent a forint, miközben Orbán Viktor egy támadás lehetőségéről beszélt

Pénteken reggel stabil a forint árfolyama a vezető devizákkal szemben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újabb gyengülés a forintnál: megint drágább lett a dollár és az euró is

Újabb gyengülés a forintnál: megint drágább lett a dollár és az euró is

Az euró hét órakor 384,45 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 383,92 forintnál.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
BBC apologises to Trump over Panorama edit but refuses to pay compensation

BBC apologises to Trump over Panorama edit but refuses to pay compensation

Lawyers for the US president have threatened to sue the corporation for $1bn (£759m).

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 14. 07:38
Orosz katonai hajó miatt riasztották az amerikai parti őrséget
2025. november 14. 07:02
Szívszorító tíz perc Párizsban a világot megrázó, súlyos 2015-ös merényletsorozatra emlékezve
×
×
×
×