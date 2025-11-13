Frontex: éves szinten csökken az EU külső határain a migrációs nyomás

Az Európába irányuló migrációs útvonalak legtöbbjén az előző év azonos időszakához képest január elseje és október vége között 22 százalékkal csökkent a migrációs nyomás, mintegy 150 ezren kíséreltek meg illegális úton az Európai Unió területére lépni – közölte az EU határ- és partvédelmi ügynöksége, a Frontex.

A varsói székhelyű uniós ügynökség az év első tíz hónapjának a migrációs adatait rögzítő jelentése szerint az illegális bevándorlás mértékének legjelentősebb, egyéves viszonylatban 59 százalékos visszaesését a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigeteken jegyezték fel. Itt a vizsgált időszak alatt 14 107 határsértő esetében kellett intézkedniük a hatóságoknak. Októberben 1259 alkalommal.

Egyéves viszonylatban 46 százalékos csökkenését jegyeztek fel a Nyugat-Balkán országain keresztül vezető migrációs útvonal országainak hatóságai, ahol idén október végéig 10 493 ember próbált illegálisan az unió területére jutni.

Októberben ugyanitt 1297 illegális migránssal szemben intézkedtek a nemzeti hatóságok.

A migrációs nyomás jelentős visszaeséséről számoltak be a fehérorosz határon is, ahol január elseje és október vége között 9624-en lépték át törvénytelen módon az uniós határt, ami az egy évvel ezelőtti adatokhoz képest 38 százalékos csökkenést jelent. Ugyanitt októberben 456 ember próbált illegális úton az Európai Unió területére lépni.

Kevesebben érkeztek az EU területére a Földközi-tenger keleti medencéjének – főként Görögországot és Ciprust érintő – migrációs útvonalán is. Itt az év első tíz hónapjában 42 250 illegális határátlépést jelentettek a nemzeti hatóságok, ami 25 százalékos visszaesést jelent az előző év azonos időszakához képest. Októberben ezen az útvonalon 4685 esetet észleltek.

A Földközi-tenger nyugati medencéjében, a főként Spanyolországot érintő migrációs útvonalon éves viszonylatban az adatok 27 százalékos emelkedését jelentették az illetékes hatóságok.

Itt az év első tíz hónapjában 16 321, októberben pedig 1834 észlelést jegyeztek fel.

Az előző év azonos tízhónapos időszakához képest a migrációs nyomás növekedéséről számoltak be a Földközi-tenger középső medencéjében kialakult, főként Olaszországot érintő migrációs útvonalon is. Idén október végéig itt 58 822-en próbáltak meg az unió területére jutni, ami 6 százalékos emelkedést jelent éves viszonylatban. A vizsgált hónapban 7668 esetben intézkedtek az illetékes hatóságok. Megjegyezték:

becslések szerint idén ez idáig legkevesebb 1500 ember halt meg azok közül, akik illegális módon igyekeztek az európai partok felé a Földközi-tengeren keresztül.

Az illegális bevándorlás jelentette nyomás erősödését jegyezték fel a brit tengeri határon is. Itt az év első tíz hónapjában 59 990-en próbálkoztak a tengeri átkeléssel, 3 százalékkal többen, mint az előző év azonos időszakában. Ugyanitt októberben 4838-an vállalkoztak a kockázatos illegális tengeri átkelésre.

A migrációs útvonalak legtöbbjén bangladesi, majd egyiptomi és afgán állampolgárokat vettek nyilvántartásba, de jelentő számban érkeztek marokkói, szenegáli, mali és guineai állampolgárok is – tette hozzá jelentésében a Frontex.