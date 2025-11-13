ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.28
usd:
330.95
bux:
108148.82
2025. november 13. csütörtök Szilvia
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
The European Union flag hangs in the cloudy sky outside the prisons barbed wire. waving in the sky
Nyitókép: HUNG CHIN LIU/Getty Images

Frontex: éves szinten csökken az EU külső határain a migrációs nyomás

Infostart / MTI

Az Európai Unió határ- és partvédelmi ügynöksége szerint leginkább a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigeteken lehetett leginkább érezni a csökkenést.

Az Európába irányuló migrációs útvonalak legtöbbjén az előző év azonos időszakához képest január elseje és október vége között 22 százalékkal csökkent a migrációs nyomás, mintegy 150 ezren kíséreltek meg illegális úton az Európai Unió területére lépni – közölte az EU határ- és partvédelmi ügynöksége, a Frontex.

A varsói székhelyű uniós ügynökség az év első tíz hónapjának a migrációs adatait rögzítő jelentése szerint az illegális bevándorlás mértékének legjelentősebb, egyéves viszonylatban 59 százalékos visszaesését a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigeteken jegyezték fel. Itt a vizsgált időszak alatt 14 107 határsértő esetében kellett intézkedniük a hatóságoknak. Októberben 1259 alkalommal.

Egyéves viszonylatban 46 százalékos csökkenését jegyeztek fel a Nyugat-Balkán országain keresztül vezető migrációs útvonal országainak hatóságai, ahol idén október végéig 10 493 ember próbált illegálisan az unió területére jutni.

Októberben ugyanitt 1297 illegális migránssal szemben intézkedtek a nemzeti hatóságok.

A migrációs nyomás jelentős visszaeséséről számoltak be a fehérorosz határon is, ahol január elseje és október vége között 9624-en lépték át törvénytelen módon az uniós határt, ami az egy évvel ezelőtti adatokhoz képest 38 százalékos csökkenést jelent. Ugyanitt októberben 456 ember próbált illegális úton az Európai Unió területére lépni.

Kevesebben érkeztek az EU területére a Földközi-tenger keleti medencéjének – főként Görögországot és Ciprust érintő – migrációs útvonalán is. Itt az év első tíz hónapjában 42 250 illegális határátlépést jelentettek a nemzeti hatóságok, ami 25 százalékos visszaesést jelent az előző év azonos időszakához képest. Októberben ezen az útvonalon 4685 esetet észleltek.

A Földközi-tenger nyugati medencéjében, a főként Spanyolországot érintő migrációs útvonalon éves viszonylatban az adatok 27 százalékos emelkedését jelentették az illetékes hatóságok.

Itt az év első tíz hónapjában 16 321, októberben pedig 1834 észlelést jegyeztek fel.

Az előző év azonos tízhónapos időszakához képest a migrációs nyomás növekedéséről számoltak be a Földközi-tenger középső medencéjében kialakult, főként Olaszországot érintő migrációs útvonalon is. Idén október végéig itt 58 822-en próbáltak meg az unió területére jutni, ami 6 százalékos emelkedést jelent éves viszonylatban. A vizsgált hónapban 7668 esetben intézkedtek az illetékes hatóságok. Megjegyezték:

becslések szerint idén ez idáig legkevesebb 1500 ember halt meg azok közül, akik illegális módon igyekeztek az európai partok felé a Földközi-tengeren keresztül.

Az illegális bevándorlás jelentette nyomás erősödését jegyezték fel a brit tengeri határon is. Itt az év első tíz hónapjában 59 990-en próbálkoztak a tengeri átkeléssel, 3 százalékkal többen, mint az előző év azonos időszakában. Ugyanitt októberben 4838-an vállalkoztak a kockázatos illegális tengeri átkelésre.

A migrációs útvonalak legtöbbjén bangladesi, majd egyiptomi és afgán állampolgárokat vettek nyilvántartásba, de jelentő számban érkeztek marokkói, szenegáli, mali és guineai állampolgárok is – tette hozzá jelentésében a Frontex.

Kezdőlap    Külföld    Frontex: éves szinten csökken az EU külső határain a migrációs nyomás

európai unió

bevándorlás

jelentés

frontex

migrációs nyomás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk

Bejelentésre készül a kormány

Csütörtökön 10 órára hirdették meg a szerdai kormányülésen hozott döntések ismertetését is célul kitűző Kormányinfót.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Csődbe megy Budapest, vagy megoldják okosban? Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
Amerikai-magyar megállapodás: kulisszatitkok a Fehér Házból. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.13. csütörtök, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jó a hangulat a tőzsdéken, csúcstámadásra készül az arany

Jó a hangulat a tőzsdéken, csúcstámadásra készül az arany

Alapvetően továbbra is jó a hangulat a világ tőzsdéin, a befektetők az erős vállalati gyorsjelentéseknek is örülnek, az emelkedést az elmúlt napokban segítették az amerikai kormányzati leállás elmúltáról szóló hírek is. Az előjelek alapján az amerikai és az európai tőzsdéken is emelkedés jöhet csütörtökön.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most jött ki az új Magyar Közlöny: fontos dolgot közöl benne a kormány az energiaárakról, mindenkit érint

Most jött ki az új Magyar Közlöny: fontos dolgot közöl benne a kormány az energiaárakról, mindenkit érint

Az ukrajnai háború miatti veszélyhelyzetre hivatkoznak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
I can't take any more of this, Andrew told Epstein, released emails show

I can't take any more of this, Andrew told Epstein, released emails show

The former prince's reaction when he heard about a newspaper inquiry was among more than 20,000 pages of documents from Epstein's estate, including some mentioning Trump.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 13. 08:52
Lemondott a német „sikerpárt” vezetője, de változatlanul irányt szabna a BSW-nek
2025. november 13. 08:18
Ezt várják a guruk a német gazdaságtól
×
×
×
×