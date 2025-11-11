ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 11. kedd
Karol Nawrocki megválasztott lengyel elnök beszél, miután ünnepség keretében átvette a választási győzelmét hitelesítő okiratot az Országos Választási Bizottság elnökétől a varsói királyi várban 2025. június 11-én. Nawrocki az ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) párt támogatásával győzött a lengyel elnökválasztás június 1-jei második fordulójában.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Marcin Obara

Egymásnak feszült a miniszterelnök és az elnök Lengyelországban

Infostart / MTI

A lengyel politikusok egy része kész feladni az ország szuverenitását az európai uniós intézmények javára, de Lengyelország szabad, és nem gyarmat többé - jelentette ki Karol Nawrocki lengyel elnök kedden Varsóban, a lengyel állami ünnep, a függetlenség napja alkalmából megtartott hivatalos megemlékezésen.

November 11-e, a függetlenség napja a legnagyobb nemzeti ünnep Lengyelországban. Annak emlékére tartják, hogy Lengyelország az első világháború végén, 1918 novemberében, 123 évi felosztottság után visszaszerezte önálló államiságát.

A varsói Pilsudski téren rendezett központi ünnepségen Karol Nawrocki felidézte: a lengyel politikai élet az első és a második világháború közötti időszakban is "erősen megosztott volt", de "soha nem adta fel azt, amire az egész nemzeti közösségnek szüksége van": gazdasági ambícióit, a nagy beruházások terveit, a lengyel zlotyt, amely "a szuverenitás jelképe".

Utalva a jelenlegi kormány által az oktatásügyben végrehajtott, a hittanoktatást és az erkölcstant érintő változásokra, az államfő feltette a kérdést: hova tűntek "a Lengyelország alapjait jelentő keresztény értékek", miért kell szembesülni azzal, hogy az iskolákban "idegen ideológiákkal" helyettesítik őket.

"Ez nem a miénk, ez nem lengyel", megengedhetetlen, hogy Lengyelország ismét "a népek közt papagáj s páva" legyen, és meggondolatlanul utánozza a Nyugatot - idézte Nawrocki a lengyel romantikus költőt, Juliusz Slowackit.

Hangsúlyozta: mindezt a lengyel uniós tagság híveként mondja, mindazonáltal a fő elve úgy hangzik, hogy "a legfontosabb Lengyelország és a lengyelek".

A lengyel politikusok egy része "kész arra, hogy lépésről lépésre átadja az ország szabadságát, függetlenségét és szuverenitását idegen intézményeknek, törvényszékeknek, az Európai Unió idegen szerveinek". Mintha arra törekednének, hogy a lengyelek ma "ne értsék, hogy Lengyelország szabad, független, és nem gyarmat többé" - fogalmazott Nawrocki.

Biztonsági témák kapcsán jó hírnek nevezte Donald Trump amerikai elnök korábbi ígéretét, hogy Lengyelországban maradnak az oda telepített amerikai katonák.

Nawrocki kijelentette továbbá: az amerikai partnerek hozzájárulásával Lengyelország kész "energetikai és gázcsomóponttá válni egész Közép- és Kelet-Európa számára".

Az ünnepnap alkalmából Nawrocki a legmagasabb lengyel állami kitüntetést, a Fehér Sas rendet adományozta több személyiségnek, köztük - a kitüntetett távollétében - a Fehéroroszországban bebörtönzött Andrzej Poczobut lengyel újságírónak és nemzetiségi aktivistának.

Donald Tusk kormányfő kedden a Gdanskban rendezett ünnepségeken kijelentette: a lengyelek "különböznek, vitatkoznak egymással", de ez a sokszínűség "a jövőben erejük forrása lehet", a viták pedig "nem szülhetnek gyűlöletet". "Senkinek sincs monopóliuma a hazafiságra, egy közösség vagyunk" - fogalmazott Tusk. A lengyelek büszkék lehetnek országuk gazdasági teljesítményére, arra, hogy "az EU legerősebb hadseregét építik, és a térség megkérdőjelezhetetlen vezetőjévé váltak" - jelentette ki a kormányfő a balti kikötővárosban .

Csizmazia Gábor az amerikai pénzügyi megállapodásról: nem kell vészhelyzetnek lennie egy swap line egyezséghez

Egy, a nyilvánosságban kevésbé hangsúlyozott pénzügyi megállapodást is kötött az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország. Orbán Viktor kormányfő szerint ez egy pénzügyi védőpajzs, amely megvédi Magyarországot a külső támadásoktól. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta: az együttműködés egy devizacsere-ügyletet jelent a két ország jegybankja között. Csizmazia Gábor ismertette ennek használati lehetőségeit is.
 

Felfutóban a magyarországi kőolaj-kitermelés, 2025 az évszázad legerősebb éve lehet

2022 óta legalább öt új olajkutat is találtak Magyarországon. Az orosz–ukrán háború kitörése óta még intenzívebben keresik az importfüggőség csökkentésének lehetőségeit – mondta el Olekszij Anton, az Oeconomus junior elemzője az InfoRádióban. A hazai kőolajkitermelés a belföldi felhasználás csaknem 16 százalékát fedezi, tíz éve még csak 9 százalék volt ez az arány. A MEKH közölte a friss adatokat.
Volt terrorvezér csapott Donald Trump markába – Tényleg megéri ez Washingtonnak?

Ahmed al-Saraa, az Egyesült Államok által korábban terrorszervezetként nyilvántartott Hajat Tahrír al-Sham vezetője, Szíria új elnöke hétfőn Washingtonba látogatott, hogy Donald Trumppal találkozzon. A lépés több szempontból is mérföldkő mind Damaszkusz, mind az USA részéről, de felmerül a kérdés: miért látja vendégül Trump azt az embert, akinek pár hónapja még tíz millió dolláros vérdíj volt a fején? Nézzük.

Örökre vége lehet a filléres kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról rendelni?

Kína gazdasága önpusztító árháborúba fulladt, a gyártók fillérekért árulják termékeiket, miközben a profit és a bérek eltűnnek.

Four potential obstacles in House vote to end US shutdown

The spending plan may have passed the Senate, but it's not yet a done deal in the House.

