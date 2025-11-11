Egymásnak feszült a miniszterelnök és az elnök Lengyelországban

November 11-e, a függetlenség napja a legnagyobb nemzeti ünnep Lengyelországban. Annak emlékére tartják, hogy Lengyelország az első világháború végén, 1918 novemberében, 123 évi felosztottság után visszaszerezte önálló államiságát.

A varsói Pilsudski téren rendezett központi ünnepségen Karol Nawrocki felidézte: a lengyel politikai élet az első és a második világháború közötti időszakban is "erősen megosztott volt", de "soha nem adta fel azt, amire az egész nemzeti közösségnek szüksége van": gazdasági ambícióit, a nagy beruházások terveit, a lengyel zlotyt, amely "a szuverenitás jelképe".

Utalva a jelenlegi kormány által az oktatásügyben végrehajtott, a hittanoktatást és az erkölcstant érintő változásokra, az államfő feltette a kérdést: hova tűntek "a Lengyelország alapjait jelentő keresztény értékek", miért kell szembesülni azzal, hogy az iskolákban "idegen ideológiákkal" helyettesítik őket.

"Ez nem a miénk, ez nem lengyel", megengedhetetlen, hogy Lengyelország ismét "a népek közt papagáj s páva" legyen, és meggondolatlanul utánozza a Nyugatot - idézte Nawrocki a lengyel romantikus költőt, Juliusz Slowackit.

Hangsúlyozta: mindezt a lengyel uniós tagság híveként mondja, mindazonáltal a fő elve úgy hangzik, hogy "a legfontosabb Lengyelország és a lengyelek".

A lengyel politikusok egy része "kész arra, hogy lépésről lépésre átadja az ország szabadságát, függetlenségét és szuverenitását idegen intézményeknek, törvényszékeknek, az Európai Unió idegen szerveinek". Mintha arra törekednének, hogy a lengyelek ma "ne értsék, hogy Lengyelország szabad, független, és nem gyarmat többé" - fogalmazott Nawrocki.

Biztonsági témák kapcsán jó hírnek nevezte Donald Trump amerikai elnök korábbi ígéretét, hogy Lengyelországban maradnak az oda telepített amerikai katonák.

Nawrocki kijelentette továbbá: az amerikai partnerek hozzájárulásával Lengyelország kész "energetikai és gázcsomóponttá válni egész Közép- és Kelet-Európa számára".

Az ünnepnap alkalmából Nawrocki a legmagasabb lengyel állami kitüntetést, a Fehér Sas rendet adományozta több személyiségnek, köztük - a kitüntetett távollétében - a Fehéroroszországban bebörtönzött Andrzej Poczobut lengyel újságírónak és nemzetiségi aktivistának.

Donald Tusk kormányfő kedden a Gdanskban rendezett ünnepségeken kijelentette: a lengyelek "különböznek, vitatkoznak egymással", de ez a sokszínűség "a jövőben erejük forrása lehet", a viták pedig "nem szülhetnek gyűlöletet". "Senkinek sincs monopóliuma a hazafiságra, egy közösség vagyunk" - fogalmazott Tusk. A lengyelek büszkék lehetnek országuk gazdasági teljesítményére, arra, hogy "az EU legerősebb hadseregét építik, és a térség megkérdőjelezhetetlen vezetőjévé váltak" - jelentette ki a kormányfő a balti kikötővárosban .