ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.5
usd:
331.67
bux:
107834.11
2025. november 10. hétfő Réka
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az orosz-ukrán háború elől menekülők várakoznak az ungvári vasútállomás előtt 2022. március 9-én. A pályaudvarra érkező menekülteket buszokkal szállítják tovább a kárpátaljai városhoz közeli szlovák és magyar határátkelőhelyekre.
Nyitókép: MTI/Nemes János

Az ukrán menekültek többet fizetnek be az államkasszába, mint amennyi segítséget kapnak - Csehországban

Infostart / MTI

A Csehországban élő ukrán menekültek a harmadik negyedévben 8,2 milliárd koronát (131,3 milliárd forint) fizettek be adók és illetékek formájában, ez az összeg több mint a duplája annak, amit segélyként az államtól kaptak – közölte a cseh munkaügyi és népjóléti minisztérium.

A cseh állam ebben az időszakban 3,9 milliárd korona segélyt fizetett ki az ideiglenes védelem alatt álló ukrán menekülteknek, ami 4,3 milliárd koronával kevesebb, mint amennyit a már dolgozó menekültek befizettek az államkasszába. Folytatódik az a tendencia, hogy az ukrán menekültektől származó állami bevételek növekednek, míg a kiadások csökkennek – állapította meg a tárca. Ez a tendencia 2023 harmadik negyedében kezdődött, s azóta a két összeg közötti különbség egyre növekszik.

"A 2022 februári orosz támadás miatt elmenekült ukránok már cseh munkapiac stabil részévé váltak. Többségük dolgozik, adót és illetéket fizet, s ezzel betagozódott a cseh szociális rendszerbe. Másfelől nem jogosultak sok olyan támogatásra, amely a cseh állampolgárokat megilleti. Mindez azt mutatja, hogy az ukrán menekültek egyértelműen hasznot jelentenek a cseh gazdaság számára" – mutatott rá Marian Jurecka, az ügyvezető kormány munkaügyi és népjóléti minisztere.

Az ukránokra fordított cseh állami kiadások és tőlük származó bevételek mérlege a tavalyi évben első ízben pozitívan zárult.

Míg 2023-ban az állami kiadások 2,6 milliárd koronával magasabbak voltak, mint a bevételek, 2024-ben a bevételek 9,7 milliárd koronával haladták meg a kiadásokat. Az idei év első háromnegyede után a mérleg 11,7 milliárd korona többletet mutat.

Csehországban az ukrán menekültek száma jelenleg megközelíti a 400 ezret. Míg 2022-ben összesen 234 ezren kaptak segélyt a cseh államtól, idén szeptemberben ez már csak 83 ezer volt.

Kezdőlap    Külföld    Az ukrán menekültek többet fizetnek be az államkasszába, mint amennyi segítséget kapnak - Csehországban

csehország

menekültek befogadása

ukrán menekültek

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Megvéd a spekuláció ellen” – Pásztor Szabolcs tisztázta, mi az a pénzügyi védőpajzs

„Megvéd a spekuláció ellen” – Pásztor Szabolcs tisztázta, mi az a pénzügyi védőpajzs

Egy pénzügyi védőpajzs jött létre Magyarország körül az Egyesült Államok és Magyarország közötti megállapodásnak köszönhetően, ami spekuláció idején tudna mozgásteret nyújtani a jegybanknak és a magyar pénzügyi rendszernek – erről beszélt az InfoRádióban Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója, aki tagja volt a washingtoni magyar delegációnak.
 

Amerika-szakértő a Trump–Orbán-találkozóról: most ránk irigykednek Nyugaton

Dmitrij Peszkov: Moszkva nem ismeri Orbán Viktor ukrajnai rendezésről szóló kezdeményezéseit

„Mi túlbonyolítjuk” – Lázár János a kampányról és a washingtoni látogatásról

Orbán Viktor: amíg ő az elnök ott, én a kormányfő itt, nem lesz szankció

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Ki járt jobban Donald Trump és Orbán Viktor alkujában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Napi egy perc: tényleg csak ennyi időnk van könyvet olvasni? Pompor Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.11. kedd, 18:00
Orbán Balázs
a miniszterelnök politikai igazgatója, az MCC kuratóriumának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump az asztalra csapott: 1 milliárd dolláros perrel fenyegeti a BBC-t

Trump az asztalra csapott: 1 milliárd dolláros perrel fenyegeti a BBC-t

Donald Trump legalább 1 milliárd dolláros kártérítési pert helyezett kilátásba a BBC ellen, mert állítása szerint a közszolgálati csatorna félrevezetően megvágta a 2021. január 6-i beszédéről 2024 októberében sugárzott felvételt - közölte a Financial Times.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszületett a megállapodás: Amerika kilábalhat a rekordhosszú bénultságból

Megszületett a megállapodás: Amerika kilábalhat a rekordhosszú bénultságból

Az amerikai szenátus elfogadta azt a megállapodást, amely véget vethet a rekordideje tartó kormányzati leállásnak, amely október 1. óta tart.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
At least eight killed after car explodes near Delhi's Red Fort

At least eight killed after car explodes near Delhi's Red Fort

Twenty more were injured in the blast, the cause of which is still unknown, authorities say.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 10. 21:27
A brazil elnök szerint a klímavédelem sokkal olcsóbb mint a háborúzás
2025. november 10. 21:14
Hatalmas katonai üzletet köthet Németország és az Airbus
×
×
×
×