Ügyelete közben halt meg a magyar orovosnő

66 éves orvosnőt a kórház folyosóján találták eszméletlenül. Bár az intézmény orvosai azonnal megkezdték az újraélesztést, de nem jártak sikerrel, - írja a maszol.ro.

A Kolozs megyei rendőrség közleménye szerint az esetről november 7-én, reggel 6:30 órakor érkezett bejelentés. A rendőrség még vizsgálja a körülményeket, így azt is, hogy történt-e esetleg gondatlan emberölés.

A kórház szóvivője, Daniela Dreghiciu elmondta, hogy a főorvosnőnek korábban is voltak egészségügyi problémái. A kollégák elkötelezett és tisztelt szakemberként méltatták az elhunyt orvosnőt.

A tragédia körülbelül két héttel azután történt, hogy a Buzău Megyei Sürgősségi Kórház 37 éves orvosigazgatóját, Ștefania Szabot holtan találták az ügyeleti szobában.