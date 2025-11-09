ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 9. vasárnap Tivadar
Nyitókép: Pixabay

Ügyelete közben halt meg a magyar orovosnő

Infostart

Tragikus hirtelenséggel elhunyt a kolozsvári gyermekklinika főorvosa, dr. Kiss Éva. Éppen ügyeletben volt.

66 éves orvosnőt a kórház folyosóján találták eszméletlenül. Bár az intézmény orvosai azonnal megkezdték az újraélesztést, de nem jártak sikerrel, - írja a maszol.ro.

A Kolozs megyei rendőrség közleménye szerint az esetről november 7-én, reggel 6:30 órakor érkezett bejelentés. A rendőrség még vizsgálja a körülményeket, így azt is, hogy történt-e esetleg gondatlan emberölés.

A kórház szóvivője, Daniela Dreghiciu elmondta, hogy a főorvosnőnek korábban is voltak egészségügyi problémái. A kollégák elkötelezett és tisztelt szakemberként méltatták az elhunyt orvosnőt.

A tragédia körülbelül két héttel azután történt, hogy a Buzău Megyei Sürgősségi Kórház 37 éves orvosigazgatóját, Ștefania Szabot holtan találták az ügyeleti szobában.

Külföld    Ügyelete közben halt meg a magyar orovosnő

halál

románia

orvos

