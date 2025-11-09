ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.42
usd:
332.42
bux:
107306.66
2025. november 9. vasárnap Tivadar
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közzétett képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) fogadja Mario Kunaseket, az ausztriai Stájerország tartományfõnökét, az FPÖ szövetségi alelnökét a Karmelita kolostorban 2025. november 4-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor szövetségesének győzelmét jelzik Ausztriában

Infostart

A friss közvélemény-kutatási adatok és becslések alapján az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) vezeti a pártok támogatottsági listáját Ausztriában.

Egy politikai térkép becslése szerint az FPÖ Bécs néhány kerületének kivételével szinte minden járásban és városban az első helyen végezne, ha most tartanák a parlamenti választásokat - írja a mandiner.hu.

A kutatási átlagok alapján az FPÖ támogatottsága jelenleg a legmagasabb, messze megelőzve a kormányzó pártokat:

  • Osztrák Szabadságpárt (FPÖ): 37,2 százalék
  • Osztrák Néppárt (ÖVP): 21,0 százalék
  • Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ): 17, százalék
  • Zöldek: 10,9 százalék

Az FPÖ jelentős előnye azt jelzi, hogy amennyiben most rendeznék a választásokat, a bevándorlásellenes és Ukrajna-szkeptikus párt arathatná a győzelmet.

Az Orbán Viktor magyar miniszterelnök szövetségesének számító FPÖ győzelme esetén a közép-európai politikában jelentős elmozdulás várható.

Kezdőlap    Külföld    Orbán Viktor szövetségesének győzelmét jelzik Ausztriában

közvélemény-kutatás

ausztria

orbán viktor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Napi egy perc: tényleg csak ennyi időnk van könyvet olvasni? Pompor Zoltán, Inforádió, Aréna
Biztosítás: a vagyonunkra miért vigyázunk, és az életünkre miért nem? Holló Bence, Inforádió, Aréna
Mit jelent Babiš visszatérése Csehországnak, a V4-eknek és az EU-nak? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.10. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fontos üzenetet küldött a pápa

Fontos üzenetet küldött a pápa

Elismerését fejezte ki azoknak, akik a békét igyekeznek építeni a háborúk sújtotta övezetekben XIV. Leó pápa vasárnap délben elmondott beszédében. Az egyházfő rendkívüli tanácskozásra szólította a bíborosokat Rómába.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ki vagy mi okozta a tüzet a százhalombattai finomítóban? Rendkívüli bejelentést tett Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója

Ki vagy mi okozta a tüzet a százhalombattai finomítóban? Rendkívüli bejelentést tett Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója

&quot;Magunk között szólva, ha ez külső behatás lett volna, akkor ennél sokkal nagyobb a kár&quot; - fogalmazott a MOL elnök-vezérigazgatója.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UK military to help protect Belgium after drone incursions

UK military to help protect Belgium after drone incursions

Sir Richard Knighton, the UK military chief, says his Belgian counterpart asked for assistance this week in the form of UK personnel and equipment.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 9. 14:21
A politikai korrektség segíti a radikális iszlámot Belgiumban - állítja egy kutató
2025. november 9. 10:53
Karkötővel üzent Orbán Viktor
×
×
×
×