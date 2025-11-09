Orbán Viktor szövetségesének győzelmét jelzik Ausztriában

Egy politikai térkép becslése szerint az FPÖ Bécs néhány kerületének kivételével szinte minden járásban és városban az első helyen végezne, ha most tartanák a parlamenti választásokat - írja a mandiner.hu.
A kutatási átlagok alapján az FPÖ támogatottsága jelenleg a legmagasabb, messze megelőzve a kormányzó pártokat:
- Osztrák Szabadságpárt (FPÖ): 37,2 százalék
- Osztrák Néppárt (ÖVP): 21,0 százalék
- Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ): 17, százalék
- Zöldek: 10,9 százalék
Az FPÖ jelentős előnye azt jelzi, hogy amennyiben most rendeznék a választásokat, a bevándorlásellenes és Ukrajna-szkeptikus párt arathatná a győzelmet.
Az Orbán Viktor magyar miniszterelnök szövetségesének számító FPÖ győzelme esetén a közép-európai politikában jelentős elmozdulás várható.