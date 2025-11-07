Újabb országban ölt meg embereket a tájfun

Vietnamban öt halálesetet regisztráltak Quang Ngai, Gia Lai és Dak Lak tartományokban, az ország középső részén – jelentette be a környezetvédelmi minisztérium, amely hét sérültről is beszámolt.

Legalább 57 ház dőlt össze Gia Lai-ban és a szomszédos Dak Lak tartományban, és csaknem 3 ezer épületnek a tetőzete leszakadt vagy megrongálódott – közölte a minisztérium, amely szerint 11 hajó is elsüllyedt.

Gia Lai-ban egy híd dőlt össze az áradás miatt.

A Kalmaegi tájfun a Fülöp-szigetekről érkezett, ahol súlyos áradásokat okozott az ország középső részén, különösen a sűrűn lakott Cebu tartományban. A legfrissebb hivatalos adatok szerint legalább 188 ember halt meg és 135 eltűnt.