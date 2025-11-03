Bemutatkozott Kína új, pilóta nélküli légi óriása – videó

A T1400 névre hallgató helikoptert a United AirCraft Group leányvállalata, a Harbin United Aircraft Technology Co. fejlesztette ki. Az első tesztrepülést a hejlungcsiangi tartományi fővárosban, Harbinban hajtották végre, annak során a jármű „lebegést, útvonal szerinti repülést és precíziós leszállást” végzett.

Tien Kang-jin, a vállalat elnöke elmondta, hogy a jármű legnagyobb felszállótömege 1400 kilogramm, teherbírása pedig 650 kilogramm.

A T1400 több mint nyolc órán keresztül képes a levegőben maradni, és kifejezetten szélsőséges környezeti viszonyokra tervezték, mínusz 40 és plusz 55 Celsius-fok között tud működni. Emellett 6500 méteres repülési magasságot képes elérni, és erős szélben is stabil marad – ismertette az elnök.

A vállalat közlése szerint a helikopter Harbinban készült, és elsősorban Hejlungcsiang tartomány kiterjedt mezőgazdasági, erdős, valamint vizes területein való alkalmazásra szánják. A terveik szerint mezőgazdasági munkákban, logisztikai feladatokban és vészhelyzeti mentésben is hasznosítják majd, a későbbiekben pedig az egész országban be szeretnék vezeti a típust - közölték.

Kína egyik legfontosabb gabonatermelő és erdőgazdálkodási központjaként nevezetes Hejlungcsiang tartomány az utóbbi években kiemelt szerepet játszik az alacsony légterű gazdaság fejlesztésében. A tartomány tervei között szerepel, hogy 2027-ig több új légtérhasználati reformot és azok alkalmazását valósítaná meg a régióban.

A kínai kormány tavaly új gazdasági növekedési hajtóerőként nevezte meg az alacsony légtérben történő közlekedés és szállítás fejlesztésére szakosodott iparágat, amely azóta gyors növekedésnek indult. A kínai polgári légiközlekedési hatóság előrejelzése szerint a szektor piaci mérete 2025-ben elérheti az 1,5 billió jüant (mintegy 211,6 milliárd dollár), és 2035-re akár 3,5 billió jüanra is nőhet.