ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.89
usd:
336.22
bux:
0
2025. november 6. csütörtök Lénárd
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Öt embert gázolt el szándékosan – ismert volt a rendőrség előtt az ámokfutó

Infostart / MTI

Egy helyi halász gázolt el szándékosan szerda reggel öt embert a nyugat-franciaországi Oléron szigetén, közülük két ember állapota súlyos - közölte a helyi ügyészség, amely emberölési kísérlet miatt indított eljárást.

A gyanúsított Allah Akbart kiáltott, amikor a rendőrök őrizetbe vették.

A férfi azonban "nem ismert radikalizáció miatt a hírszerzés előtt", és a nemzeti terrorellenes ügyészség jelenleg nem foglalkozik az üggyel - mondta a helyszínen Laurent Nunez belügyminiszter.

A gázolások reggel háromnegyed kilenc körül kezdődtek Dolus d'Oléron és Saint-Pierre d'Oléron település között. A 35 éves francia állampolgárságú helyi lakos gépkocsijával több kilométeren keresztül szándékosan elgázolt embereket és kerékpárosokat a Dolus d'Oléron és Saint-Pierre d'Oléron közötti úton - mondta az AFP hírügynökségnek Arnaud Laraize ügyész.

A gyanúsított, Jean G., egy helyi halász. Thibault Brechkoff, Dolus d'Oléron polgármestere szerint ámokfutását a község és a szomszédos Saint-Pierre d'Oléron között kezdte meg az alig 20 ezer lakosú nyaralószigeten.

Szándékosan elütött öt gyalogost vagy kerékpárost mintegy tíz kilométeres útszakaszon 35 perc alatt, súlyosan megsebesítve kettőt

- mondta a belügyminiszter.

A helyi ügyészség kezdetben tíz sérültről számolt be, közülük a jelentés szerint négyen életveszélyes állapotban voltak.

A rendőrség szerda késő délután házkutatást tartott a gyanúsított otthonában. A belügyminiszter szerint a telefonja átvizsgálása után dönthet az ügyészség arról, hogy átadja-e az ügyet a terrorelhárítóknak.

A súlyos sérültek között van a Marine Le Pen által irányított Nemzeti Tömörülés egyik helyi képviselőjének, Pascal Markowskynak az egyik munkatársa is. A 21 éves Emma Vallaint elgázolták, miközben egyedül kocogott - közölte a képviselő.

A Nemzetgyűlésben a Nemzeti Tömörülés alelnöke, Sébastien Chenu, a gyanúsított letartóztatása során elhangzott "Allah Akbar" kiáltásra hivatkozva úgy vélte, hogy "az iszlamista fenyegetés országunkra soha nem volt még ilyen erős".

"Nagyon világos leszek ebben a kérdésben, mivel valóban hallottam a parlamentben zajló vitákat, még akkor is, amikor itt voltam. Jogállamban élünk, van igazságszolgáltatás, és nem a belügyminiszter, nem a prefektus, nem a rendfenntartó erők minősítenek egy cselekedetet, hanem az igazságszolgáltatás" - mondta a belügyminiszter, aki óvatosságra intett.

Az előállításkor a rendőrök elektromos sokkoló pisztolyt használtak a gyanúsított ártalmatlanítására, akinek a járműve éppen kigyulladt, és abban egy gázpalack is volt

- mondta el az AFP-nek egy, a nyomozáshoz közel álló forrás.

A férfi ismert volt a rendőrség előtt köztörvényes bűncselekmények miatt.

A Le Parisien című napilap által idézett Christophe Sueur, Saint-Pierre d'Oléron polgármestere szerint a férfi, aki a községhez tartozó La Cotiniere kis kikötőjében lakott, "botrányos viselkedéséről" volt ismert, "elsősorban rendszeres drog- és alkoholfogyasztása miatt". A halász egy lakókocsiban élt egyedül, marginális figuraként ismerték a környéken.

"Nem sokat beszél" azóta, hogy "emberölési kísérletek" miatt őrizetbe vették - közölte a belügyminiszter.

A francia közrádió tényellenőrző oldala szerint Jean G. Facebook-fiókján azt állítja magáról, hogy Saint-Pierre-d'Oléronban él, és 1990. január 15-én született a dél-franciaországi Dordogne megyei Mayacban. A település polgármestere szerint Jean G. csak rövid ideig élt Mayacban, mielőtt elköltözött. Időnként visszajár meglátogatni rokonait, de eddig soha nem keltett feltűnést.

A férfi a Facebookon földet kínál bérbe idénymunkásoknak Oléron-szigeten. Jean G. videókat is közzétett szabadkőművesekről és sátáni rituálékról, valamint olyan publikációkat, amelyekben Emmanuel Macron államfőnek a felelősségéről esik szó az Afrikát érintő problémákban.

Kezdőlap    Külföld    Öt embert gázolt el szándékosan – ismert volt a rendőrség előtt az ámokfutó

franciaország

autó

bűncselekmény

elfogás

gázolás

halász

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Havasi Katalin: a szamárköhögés megelőzhető betegség, egyes szülők felelőtlensége megbocsáthatatlan

Havasi Katalin: a szamárköhögés megelőzhető betegség, egyes szülők felelőtlensége megbocsáthatatlan
A szamárköhögés is úgy kezdődik, mint a nátha, vagyis a legtöbb esetben orrfolyással, köhögéssel vagy torokfájással, a csecsemőknél viszont elég hamar lehet állapotromlás – mondta az InfoRádióban Magyar Gyermekorvosok Társaságának főtitkára. Arra is figyelmeztetett, hogy bár minden köhögési roham megviseli a babákat, ha ezek erőteljessé válnak, akár csonttörés is történhet, vagy elkékülhetnek a csecsemők.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.06. csütörtök, 18:00
Pompor Zoltán
a Magyar Olvasástársaság elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megérkezett az előrejelzés: ónos eső és köd jön, nehéz lesz a közlekedés

Megérkezett az előrejelzés: ónos eső és köd jön, nehéz lesz a közlekedés

A következő napokban is marad a csendes, késő őszi idő: sokfelé párás, ködös reggelekre ébredhetünk, napközben pedig helyenként ugyan kisüt a nap, de többfelé tartósan borongós, szitálással tarkított időre számíthatunk. A hétvégére sem érkezik jelentős lehűlés, viszont a látási viszonyok romlása miatt érdemes lesz óvatosan közlekedni - derül ki az Időkép legfrissebb előrejelzéséből.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 6.)

Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 6.)

A Pénzcentrum 2025. november 6.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Inside Gaza, BBC sees total devastation after two years of war

Inside Gaza, BBC sees total devastation after two years of war

With endless rubble and destroyed streets as far as the eye can see, any plans for Gaza's future are a far cry from where it is today, writes Lucy Williamson.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 6. 07:00
A cseh államfőnek újra beszéde van a kormányalakító Andrej Babissal
2025. november 6. 05:12
A sztrádán suhanva szeretkezhettek
×
×
×
×