Nyitókép: pixabay

Merészet húzott Moldova a háborútól "hallótávolságra"

Infostart / MTI

Az Európa-barát új moldovai kormány törvényjavaslatot hagyott jóvá szerdán az orosz kulturális intézet bezárásáról. A döntést egyaránt bírálta az orosz diplomácia és az oroszbarát moldovai ellenzék.

"Az intézeten belül fedetten a Moldovai Köztársaság szuverenitásának aláásásán dolgoztak" - írta közleményében Cristian Jardan kulturális miniszter, aki szerint "az intézet semmiképpen sem volt kulturális".

"Sajnálatos, hogy a moldovai vezetők továbbra is az éles ellentét politikáját folytatják országunkkal szemben" - reagált a moldovai kormány döntésére napi sajtótájékoztatóján Dmitrij Peszkov, Vlagyimir Putyin orosz elnök szóvivője.

Az orosz kulturális intézet bezárásáról már a választások után megalakult új kormány első ülésén megszületett a döntés. Moldova közölte, hogy februártól bezárják az intézetet.

Ezzel a kabinet azt a 1998-ban megkötött szerződést mondja fel, amely alapján 2009-ben megnyitották a chisinau kulturális központot.

Egyelőre nem döntöttek arról, hogy mikor nyújtják be a törvényjavaslatot a parlamentben.

Az oroszbarát ellenzék szerint az oroszellenes politika újabb megnyilvánulásáról van szó. A kormány "kitart amellett, hogy lerombolja a Moldova és az egyik legfontosabb stratégiai partnere között régóta fennálló kapcsolatokat" - áll az ellenzék közleményében.

