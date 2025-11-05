ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.98
usd:
337.74
bux:
0
2025. november 5. szerda Imre
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai (b) és Hszi Csin-ping kínai elnök kezet fog a Puszanban folytatott megbeszélésük kezdetén 2025. október 30-án.
Nyitókép: MTI/AP/Mark Schiefelbein

Kína felfüggeszti az amerikai termékek pótvámját november 10-től

Infostart

Kína november 10-től egy évre felfüggeszti az amerikai árukra kivetett 24 százalékos pótvámokat, de a 10 százalékos vámot fönntartja - jelentette be az Államtanács vámügyi bizottság szerdán a Hszi Csin-ping elnök és Donald Trump amerikai elnök múlt heti találkozóját követően.

A hivatalos megfogalmazás szerint a november 10-től érvényes döntés bevezetését "a kínai-amerikai kereskedelmi és gazdasági konzultációk során elért konszenzus teszi lehetővé."

Október 9-én a kínai kereskedelmi minisztérium két dokumentumot tett közzé a ritkaföldfémek és a kapcsolódó technológiák exportjának szigorúbb ellenőrzéséről. Október 10-én Donald Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok további 100 százalékos vámokat vet ki a kínai termékekre, valamint exportkorlátozásokat vezet be a szoftverekre, november 1-jétől vagy azt megelőzően. Az amerikai elnök egyben a Kínába irányuló más áruk, elsősorban repülőgép-alkatrészek szállításának esetleges korlátozására is figyelmeztetett.

Október 30-án, miután találkozott Hszi Csin-ping kínai elnökkel, Donald Trump bejelentette: Kína beleegyezett abba, hogy korlátozás nélkül folytatja az Egyesült Államok ritkaföldfém-ellátását.

Kezdőlap    Külföld    Kína felfüggeszti az amerikai termékek pótvámját november 10-től

kína

egyesült államok

vámok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Vonatkatasztrófa: öt ember halt meg Szentmártonkátán, amikor Intercity ütközött egy autóval

Vonatkatasztrófa: öt ember halt meg Szentmártonkátán, amikor Intercity ütközött egy autóval

Intercity vonat ütközött személyautóval a Pest vármegyei Szentmártonkátán, a Vasútsoron lévő vasúti átjárónál kedd este kilenc óra után, a járműben utazó hat ember közül öten életüket vesztették – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.
 

Szívszorító fotók a Szentmártonkátán történt vasúti balesetről

Öt halott a vonatkatasztrófában: a MÁV közölte, az elsődleges információk szerint az autós kikerülte a sorompót

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.05. szerda, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Pokrovszk romjaiért folyik a küzdelem, több csapás is érte Oroszországot – Háborús híreink szerdán

Pokrovszk romjaiért folyik a küzdelem, több csapás is érte Oroszországot – Háborús híreink szerdán

Romokban áll a donyecki erődváros, Pokrovszk, ahol elkeseredett küzdelem folyik a támadó orosz és a védekező ukrán erők között. Az ukránok azt állítják, különleges erőket, több fegyvert és eszközt küldtek a városba, de ez már aligha fogja megakadályozni, hogy a közeljövőben teljesen orosz kézre kerüljön. Ukrán jelentések szerint dróntámadás érte a Lukoil egy finomítóját a Nyizsnyij Novgorod-i területen, illetve egy petrolkémiai üzemet Baskíriában. Helyi jelentések szerint Orjol városa is támadás alá került az éjjel: robbanásokat lehetett hallani. Helyi lakosok rakétatámadásról is beszámoltak. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 5.)

Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 5.)

A Pénzcentrum 2025. november 5.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Democrat Zohran Mamdani wins New York mayoral race

Democrat Zohran Mamdani wins New York mayoral race

Democrats have also won governor races in Virginia and New Jersey as Californians voted to redraw election maps.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 5. 07:37
A Pentagon mást mond, mint Donald Trump: Ukrajna mégis kaphat Tomahawk rakétákat?
2025. november 5. 07:25
Elemzés: jelentős a visszaesés a munkavállalási célú migrációban világszerte
×
×
×
×