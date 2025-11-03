Vádemelést javasol a bíróság egy volt miniszter ellen maszkbeszerzési szerződések miatt Spanyolországban

Leopoldo Puente bíró szerint Ábalos kormányzati pozícióját kihasználva, "megfelelő gazdasági előnyért cserébe" előnyben részesíthettek bizonyos cégeket a közbeszerzéseknél, és ezzel vesztegetés, bűnszervezeti tagság, befolyással való üzérkedés és közpénzek sikkasztása bűncselekményét követhették el.

Mint írta, Victor de Aldama vállalkozó 2020-ban "előzetes és bizalmas információk" alapján szerezhette meg a megrendeléseket a közlekedési tárca alá tartozó ügynökségektől.

Az üzletember a szerződésekért kapott jutalékból részesedést fizethetett Ábalosnak és a közvetítőként eljáró Koldo García Izaguirre miniszteri tanácsadónak is, két éven át mintegy havi 10 ezer eurót (3,8 millió forint).

A maszkbeszerzés mellett a bíróság több korrupciógyanús szerződést is vizsgál a sajtóban Koldo-ügyként emlegetett eljárásokban. Ennek részeként helyezték június végén előzetes letartóztatásba Santos Cerdánt, a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) korábbi szervezeti titkárát, aki közbeszerzésekben nyertes építőipari vállalatoktól szedhetett be jutalékot, amelyet aztán José Luis Ábalosnak és tanácsadójának továbbíthatott.

A több mint egy éve tartó nyomozás során nyilvánosságra került számos, az egykori tanácsadó által készített hangfelvétel, amelyeken a miniszterrel egyebek mellett ismerősök állami állásba elhelyezéséről, kenőpénzek elosztásáról és prostituáltak meghívásáról is beszéltek. Ábalos és Cerdán is azt vallotta a bíróságon, hogy manipulált hangfelvételekről van szó.

José Luis Ábalos 2018 és 2021 között volt miniszter, az ügy kipattanását követően idén nyáron a PSOE kizárta tagjai közül.

A nagyobbik kormánypárt magas rangú volt tisztségviselőit érintő botrány miatt az ellenzéki konzervatív Néppárt és a jobboldali Vox párt Pedro Sánchez miniszterelnök lemondását és előrehozott választások kiírását követeli.