ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.42
usd:
336.29
bux:
107594.64
2025. november 3. hétfő Győző
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az ukrán hadsereg 14. ember nélküli légi rendszerek önálló ezredének katonája nagy hatótávolságú An-196 Ljutyij drónt készít elõ bevetésre egy nem megnevezett ukrajnai területen 2025. október 14-én, az Ukrajna elleni orosz háború alatt.
Nyitókép: MTI/AP/Jevhen Maloletka

Az ukrán erők csapást mértek Oroszország szaratovi olajfinomítójára

Infostart / MTI

Csapást mértek az ukrán erők az Oroszország területén lévő szaratovi olajfinomítóra hétfőre virradóra; találat érte a létesítményt, amelyben ezután tűz ütött ki - közölte az ukrán vezérkar a Telegramon.

A kijevi katonai vezetés kiemelte, hogy a szaratovi olajfinomító Oroszország egyik legrégebbi olajfeldolgozó üzeme. 2023-as adatok szerint a feldolgozás mértéke 4,8 millió tonna volt. Az üzem részt vesz az orosz hadsereg szükségleteinek kielégítésében.

A vezérkar azt is közölte, hogy tűzérségi csapást mértek az orosz erők logisztikai létesítményeire Luhanszk megye megszállt területén. "Találat ért egy raktárt Roszkisne településen és egy üzemanyag- és kenőanyagraktárt Dovzsanszkban" - számoltak be a közleményben.

Vjaceszlav Ljutij, az egyik ukrán drónkezelő zászlóalj parancsoka az Eszpreszo ukrán televízió műsorában elmondta, hogy a Donyeck megyei Pokrovszk városát az ukrán katonáknak egyre nehezebb megtisztítaniuk az ellenséges felderítő- és diverzáns csoportoktól. "Szerintem Pokrovszk helyzete rendkívül kritikus, nem mondhatom, hogy ellenőrzött. Természetesen parancsnokságunknak vannak szándékai a helyzet stabilizálására és egy állandó ütközővonal visszaállítására, de sajnos rengeteg szabotőr beszivárog és káoszt okoz a rendjeinkben és a logisztikánkban" - emelte ki. Hozzátette, hogy a város megtisztítása az orosz diverzáns csoportoktól azért is nehéz, mert nem mindig lépnek tűzharcba, álcázzák magukat, kaotikusan helyezkednek el és mozognak.

Az ukrán deszant- és rohamcsapatok 7. gyorsreagálású hadtestének parancsnoksága arról adott hírt a Facebookon, hogy az ukrán egységek megállították az oroszok jelenlétének kiterjesztését Pokrovszk északi részén, és nem engedték, hogy az ellenség elvágja a Pokrovszk és Rodinszke közötti összekötő utat. "Az elmúlt néhány napban a védelmi erők lehetőséget teremtettek arra, hogy a felelősségi területünkön a csapatok személyi állománnyal és technikával történő feltöltése végrehajtható legyen. Folytatódik Pokrovszk északi részének megtisztítása a megszállóktól" - közölték.

Kiemelték, az ukrán katonák 19 orosz katonát öltek meg vasárnap a városban. Tájékoztatásuk szerint a Pokrovszk mellett keletre fekvő Mirnohrad városának helyzete feszült, de nem veszélyes. "Mirnohrad délkeleti külterületeinek közelében ellenséges erőket észleltek. Az orosz személyi állomány összlétszáma csekély, körülbelül tíz fő. A felszámolásuk folyamatban van. A város védelmét már megerősítették további csapatokkal megerősítették" - számoltak be.

Az ukrán vezérkar reggeli harctéri helyzetjelentése szerint az elmúlt napban 162 összecsapás volt a fronton, Pokrovszk irányában az ukrán csapatok 68 ellenséges rohamot vertek vissza. A jelentés szerint Oroszország ukrajnai embervesztesége hozzávetőleg megközelítette az 1 millió 145 ezer főt, az ukrán erők vasárnap egyéb haditechnikai eszközök mellett megsemmisítettek öt orosz harckocsit, 45 tüzérségi rendszert és 383 drónt.

Kezdőlap    Külföld    Az ukrán erők csapást mértek Oroszország szaratovi olajfinomítójára

oroszország

ukrajna

olajfinomító

szaratov

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ritkaföldfém-háború: egy halászhajó-baleset mutatta meg, mi a megoldás

Ritkaföldfém-háború: egy halászhajó-baleset mutatta meg, mi a megoldás

2010 szeptemberében egy kínai halászhajó nekiütközött egy japán parti őrségi járműnek a Senkaku-szigeteknél. Egy apró incidensnek tűnt, ám a globális ipar egyik legfontosabb pillanata lett belőle. Kína leállította a ritkaföldfém-exportot Japán felé, Japán válasza viszont nem a megtorlás, hanem a gazdaság átalakítása volt. Az eredmény egy történet, amiből Európa is sokat tanulhatna.
VIDEÓ
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.03. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egyre többen válnak le az orosz olajról, áhított fegyverhez jutott Ukrajna - Háborús híreink hétfőn

Egyre többen válnak le az orosz olajról, áhított fegyverhez jutott Ukrajna - Háborús híreink hétfőn

India után Törökország is látványosan felpörgette az olajbeszerzés diverzifikációját a legújabb, Oroszországot sújtó amerikai vámok miatt. Kijev ezzel párhuzamosan igyekszik tönkretenni az orosz energetikai infrastruktúrát, vasárnap Tuapsze kikötőjének terminálja kapott találatot. Az ukránok új Patriot légvédelmi rendszert kaptak Németországtól, Pokrovszkban ugyanakkor egyre elkeserítőbb a helyzet. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Gigacsalást leplezett le a NAV: milliárdokat nyúltak le az ügyeskedő számlagyárosok

Gigacsalást leplezett le a NAV: milliárdokat nyúltak le az ügyeskedő számlagyárosok

A nyomozók különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás megalapozott gyanúja miatt nyolc embert hallgattak ki gyanúsítottként.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israeli military's ex-top lawyer arrested over leak of video allegedly showing Palestinian detainee abuse

Israeli military's ex-top lawyer arrested over leak of video allegedly showing Palestinian detainee abuse

Maj Gen Yifat Tomer-Yerushalmi resigned on Friday, admitting leaking a video allegedly showing abuse of a Palestinian detainee.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 3. 16:16
„Csoda, hogy élek, de szenvedek” – megszólalt az indiai repülőgép-szerencsétlenség egyetlen túlélője
2025. november 3. 16:04
Videón, ahogy összeomlik egy középkori torony Rómában
×
×
×
×