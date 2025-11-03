ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 3. hétfő
Robert Golob szlovén miniszterelnök érkezik az Európai Politikai Közösség prágai csúcstalálkozójára 2022. október 6-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek

A parlament tudomásul vette két miniszter lemondását a gyilkosság miatt Szlovéniában

Infostart / MTI

Tudomásul vette a szlovén parlament Andreja Katic igazságügyi miniszter és Bostjan Poklukar belügyminiszter lemondását a Novo Mestó-i gyilkosság miatt.

Törvény szerint Robert Golob miniszterelnöknek tíz napja van új miniszterjelöltet állítani vagy értesítenie a parlamentet, ha ideiglenesen maga vállalja a feladatkört, illetve ha más miniszterre bízza azt.

Katic és Poklukar múlt vasárnap mondott le a Novo Mestó-i halálos kimenetelű garázda bűncselekmény után, amelynek gyanúsítottja egy roma férfi. Az áldozatot, Ales Sutar helyi vállalkozót a fia egy szórakozóhelyről hívta fel azzal, hogy segítsen neki, mert roma fiatalok megfenyegették. Sutar a helyszínre sietett, ahol aztán többen rátámadtak és megverték. Kórházba szállították, de belehalt sérüléseibe.

Golob, miután elfogadta a miniszterek lemondását, jelezte: napokon belül bemutatja új jelöltjeit.

Katic lemondó nyilatkozatában hangsúlyozta: döntésével a helyzet lecsillapításához akar hozzájárulni. Mint mondta, a közbiztonság megteremtése az állam alapvető feladata, de nemcsak az igazságszolgáltatáson, hanem a szociális és oktatáspolitikán is múlik. Hozzátette: vezetése alatt a tárca eredményes volt több területen, köztük a roma kisebbséget érintő ügyekben is. Kiemelte a fiatalkorúak büntetőjogi felelősségre vonásáról szóló és elkészült törvénytervezetet, amely a személyes felelősség fejlesztésére és a visszaesés megelőzésére helyezi a hangsúlyt.

Poklukar szerint a délkelet-szlovéniai térség közbiztonságát az utóbbi másfél évben aktívan és következetesen irányította, amit a rendőrségi statisztikák is alátámasztanak. Viszont elismerte: "a rendőrség és a belügyminisztérium önmagában nem tudja megoldani a több mint harmincöt éve fennálló problémákat."

A parlament tudomásul vette két miniszter lemondását a gyilkosság miatt Szlovéniában

