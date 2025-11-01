ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 1. szombat
Missiles with Russian colors and map. Forrás: Getty Images / Peter Zelei
Nyitókép: Forrás: Getty Images / Peter Zelei

Borzalmas rakétatámadás ért egy ukrán nagyvárost

Infostart / MTI

Az orosz hadsereg szombat reggel ballisztikus rakétával csapást mért a dél-ukrajnai Mikolajiv megyeszékhelyre; eddig egy halottról és legkevesebb 15 sebesültről lehet tudni - közölte Vitalij Kim, a régió kormányzója a Telegramon.

A közlés szerint a várost kazettás robbanófejjel ellátott Iszkander-M típusú rakétával támadták meg. A sebesültek között van egy gyerek is, az orvosok szerint az állapota közepesen súlyos. A támadásban gépjárművek, benzinkutak és más létesítmények rongálódtak meg. A kormányzó közzétett egy videót és fényképeket is, amelyeken egy lerombolt benzinkút látható.

Az ukrán katonai hírszerzés a Telegramon arról számolt be, hogy sikeres műveletet hajtott végre Moszkva térségében, amelynek eredményeként megsemmisítették a Kolcevoj nevű kőolaj-vezetékhálózat három ágát. "Október 31-én az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főigazgatóságának különleges művelete során működésképtelenné vált az agresszor állam, Oroszország egyik legfontosabb katonai létesítménye: a Kolcevoj olajvezeték, amely az orosz megszálló hadsereget látta el erőforrásokkal Ukrajna elleni népirtó háborújához" - fogalmaztak a hírszerzés közleményében. A jelentés szerint a vezetéket a Moszkvai terület Ramenko járásában érte találat.

"Az ellenséges objektumot védő drónellenes háló és a félkatonai őrség védelme sem segített: mindhárom ág, amelyen keresztül az agresszor benzint, dízelolajat és kerozint szállított, egyszerre felrobbant, és működésképtelenné vált" - közölte a hírszerzés, egy videofelvéltelt is mellékelve a vezeték felrobbanásáról.

A jelentés szerint a Kolcevoj vezeték hossza 400 kilométer. Az üzemanyagot a vezetékbe a rjazanyi, a Nyizsnyij Novgorod-i és a moszkvai olajfinomítókból szállították. Évente ez a vezeték akár 3 millió tonna kerozint, 2,8 millió tonna dízelolajat és mintegy 1,6 millió tonna benzint képes továbbítani.

Olekszandr Nevidomij, a kurszki haderőcsoport szóvivője egy tévéműsorban elmondta, hogy az ukrán katonák továbbra is ellenőrzésük alatt tartanak több hadállást Oroszország területén. Szavai szerint haderőcsoportja felelősségi övezetében a helyzet stabil és az ő ellenőrzésük alatt áll. Ugyanakkor a térségben továbbra is meglehetősen aktív az orosz hadsereg, bár rohamtevékenységeinek száma csökkent, továbbra sem mondott le arról a céljáról, hogy ott ütközőövezetet hozzon létre.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjjel 223 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 206-ot tudott megsemmisíteni. Azonban hét helyszínen 17 csapásmérő drón becsapódását rögzítették.

