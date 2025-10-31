Moszkva bevetette azt a rakétát, amely miatt felmondta a nukleáris fegyverzetkorlátozási szerződést Washington

Ez az első hivatalos ukrán közlés arra vonatkozóan, hogy Oroszország bevetette a 9M729-es, földi indítású robotrepülőgépet harci körülmények között Ukrajnában vagy bárhol máshol - tette hozzá az UNIAN. Egy másik magas rangú ukrán tisztségviselő szerint Oroszország augusztus óta 23 esetben támadta Ukrajnát ilyen típusú rakétával.

Éppen a 9M729-es rakéta kifejlesztése volt a hivatkozási alap arra, hogy az Egyesült Államok 2019-ben felmondta a közepes és rövidebb hatótávolságú nukleáris erőkre vonatkozó INF-szerződést. Washington azzal indokolta a döntést, hogy Oroszország megsértette a szerződést, mert ez a rakéta jóval messzebbre képes repülni, mint a megengedett 500 kilométer. Moszkva tagadta ezt. A washingtoni Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának (CSIS) adatai szerint a 9M729-es rakéta hatótávolsága elérheti a 2500 kilométert, valamint képes hagyományos és nukleáris robbanófejet is hordozni.

Egy katonai tisztségviselő szerint az Oroszország által október 5-én elindított rakéta több mint 1200 kilométert tett meg, mielőtt elérte ukrajnai célpontját.

"Az, hogy Oroszország az INF-szerződés által betiltott 9M729-es rakétát használja az utóbbi hónapokban, arra utal, hogy (Vlagyimir) Putyin (orosz elnök) semmibe veszi az Egyesült Államokat és Trump elnök diplomáciai erőfeszítéseit az ukrajnai háború lezárására" - hangsúlyozta Szibiha.

Andrij Jermak, az ukrán elnöki iroda vezetője közölte, hogy Ukrajna szövetségeseivel közösen kidolgoz ki egy olyan béketervet, amely figyelembe veszi Ukrajna érdekeit. "A médiában most sok hír jelenik meg alternatív tervekről, azaz arról, hogy van ilyen az Egyesült Államoknak, az EU-nak, és egyéb más országoknak is. Egyértelműen kijelentem: ez nem igaz! Nincsenek különböző tervek, amelyek közül válogatnánk. Főként nincsenek olyan tervek, amelyek közül mások válogatnának helyettünk. Vannak munkaszintű egyeztetések a megfogalmazásokról, de minden partner folyamatos kapcsolatban áll a többivel" - idézte Jermakot az RBK-Ukrajina hírportál. Hozzátette, hogy a folyamat végén elkészül egy egységes dokumentum.

Jermak hangsúlyozta, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnök, valamint az európai vezetők egyetértenek abban: bármilyen tárgyalásnak tűzszünettel és a jelenlegi frontvonal befagyasztásával kell elkezdődnie. Tájékoztatott arról, hogy november 3-án online formában ülést tart az Ukrajnát támogató "tettre készek koalíciója" a nemzetbiztonsági tanácsadók szintjén.