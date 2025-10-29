ARÉNA - PODCASTOK
Weihnachtsbaum wird am Rathausplatz für Wiener Christkindlmarkt aufgestellt
Nyitókép: stadt wien marketing/Lisa Leutner

Nagy meglepetés Bécsben - videó

Infostart

Bécs központjában, a Rathausplatzon már felállították az idei karácsonyfát.

Bécsben hivatalosan is kezdetét vette az ünnepi időszak: kedd reggelre felállították a város idei karácsonyfáját a Rathausplatz közepén.

A 28 méter magas, mintegy 4,6 tonnás lucfenyő hétfőn még Tirolban állt, majd éjszaka érkezett meg a fővárosba – olvasható a város közleményében.

A fa most néhány napig „pihen”, hogy elnyerje végleges formáját, mielőtt megkezdődne a díszítés, addig a bécsi Városi Kertészet szakemberei ápolják, igazítják, és kijavítják a szállítás közben keletkezett apró sérüléseket.

Ezután a fenyőt közel ezer díszgömbbel és mintegy kétezer fényfüzérrel ékesítik fel.

A Wiener Christkindlmarkt idén november 14-én nyitja meg kapuit, a karácsonyfa ünnepélyes kivilágítását pedig november 15-én tartják. A fényeket Michael Ludwig, Bécs polgármestere és Anton Mattle, Tirol tartományfőnöke kapcsolják fel közösen.

A karácsonyfa-ajándékozás hagyománya 1959 óta él, minden évben Ausztria más tartománya küld fát Bécsnek, amely a Rathausplatz közepén díszeleg. Tirol hetedik alkalommal ajándékozott karácsonyfát a fővárosnak – legutóbb 2015-ben érkezett innen az ünnep szimbóluma.

