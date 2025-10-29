Macron neje nem is létezik? Meghökkentő per Párizsban

Az ítélethirdetést 2026. január 5-re tűzte ki a bíróság.

Hervé Tétier ügyész három vádlottat nevezett meg az álhírterjesztés kezdeményezőjeként: a jósnőként ismert Amandine Royt, Bertrand Scholler galériatulajdonost és a Zoé Sagan álnéven publikáló Aurélien Poirson-Atlan írót. A további hét gyanúsítottat a vádhatóság „követőknek” minősítette.

A jósnőt, aki ellen hat hónap felfüggesztett szabadságvesztést és 4 ezer eurós bírságot kért az ügyész, első fokon 2024 szeptemberében egy bíróság több ezer euró kártérítés megfizetésére ítélte Brigitte Macronnak és a bátyjának, de a fellebbviteli perben július 10-én felmentették a rágalmazás vádja alól.

A nő volt az, aki 2021-ben közzétett egy videót, amelyben azt állította, hogy

Brigitte Macron soha nem létezett, hanem a bátyja, Jean-Michel Trogneux vette fel ezt a személyazonosságot, miután nemet váltott.

A felvételt több mint 4 millió alkalommal nézték meg, mielőtt eltávolították az internetről.

Brigitte Macron szerint – aki a bátyjával együtt fellebbezett a felmentő ítélet ellen – a videó nagymértékben hozzájárult az álhír felerősítéséhez.

Az egyik másik vádlott, Aurélien Poirson-Atlan ügyvédje, Luc Brossollet úgy vélte, hogy a per valójában a szólásszabadságról szól. Ügyfele ellen 12 hónap felfüggesztett börtönbüntetés és 8 ezer euró pénzbírság kiszabását kérte az ügyészség.

A bíróság a kétnapos per második napján, kedden meghallgatta Brigitte Macron lányát, Tiphaine Auziere-t is, aki aggodalmának adott hangot anyja „egészségi állapotának romlása” miatt.

„Ez a hazugságcunami egyre nagyobb hatással van az életkörülményeire"

– mondta a 41 éves ügyvédnő, hozzátéve, hogy kezdetben „alábecsülte a mértékét”.

A köztársasági elnök feleségének állandóan figyelnie kell önmagára, mert attól tart, hogy az imázsát folyamatosan torzítják – hívta fel a figyelmet Tiphaine Auziere a tárgyaláson, amelyen az anyja, Brigitte Macron nem jelent meg.

A franciaországi jogi lépéssel párhuzamosan a francia elnöki pár feljelentést tett az Egyesült Államokban is a négy éve terjedő gyűlöletkeltő üzenetek miatt, amelyek kétségbe vonják Emmanuel Macron feleségének nemét, és amelyeket széles körben terjesztettek összeesküvés-elméleteket hirdető közösségi oldalakon.

A francia elnöki pár nyáron pert indított Candace Owens amerikai politikai influenszer ellen, akinek Becoming Brigitte (Brigitte-té válni) című videósorozatát több millióan nézték meg, és akinek felvételeit a perben megvádolt francia emberek is megosztották.

Többségük meglepetését fejezte ki amiatt, hogy olyan felvételekért kell felelniük, amelyeket ők „szatirikusnak” tartottak, és szerintük a szólásszabadság részét képezik. Többen közülük úgy érzik, hogy véletlenszerűen választották ki őket a perhez több olyan internetező közül, akik megosztották az álhírt a francia elnök feleségéről.

Az elmúlt években több politikus felesége és női politikus is áldozatul esett transzfób jellegű álhíreknek a világon, mint például az Egyesült Államok volt first ladyje, Michelle Obama, az Egyesült Államok volt alelnöke, Kamala Harris, vagy Új-Zéland volt miniszterelnöke, Jacinda Ardern.