2025. október 27. hétfő Szabina
Mahmúd Abbász, a Plaesztin Hatóság elnöke a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) Központi Tanácsának ülésén a ciszjordániai Rámalláhban 2025. április 23-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Alaa Badarneh

Döntött az utódlásáról Mahmúd Abbász palesztin elnök

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Rendeletben kijelölte utódját a 89 éves Mahmúd Abbász palesztin elnök arra az esetre, ha nem tudná ellátni hivatali teendőit.

MAhmúd Abbász egy úgynevezett alkotmányos szintű rendelettel alelnökét, Husszein as-Sejket jelölte ki arra, hogy adott esetben átvegye a Palesztin Nemzeti Hatóság vezetését – jelentette a Wafa palesztin hírügynökség, amely szerint abban az esetben is életbe lépne a rendelkezés, ha az elnök betegség miatt tartósan akadályoztatva van hivatali teendői ellátásban, és kiterjed Abbász esetleges lemondására is.

A 64 éves as-Sejk Abbász bizalmasa, és az alelnöki tisztséget idén áprilisban hozták létre a számára. A rendelet alapján az elnöki teendőket 90 napra venné át, amely idő alatt elnökválasztást tartanának.

Abbász 2005-ben követte az elnöki tisztségben a néhai Jasszer Arafatot (1929–2004), a Palesztinai Felszabadítási Szervezet (PFSZ) alapítóját. Azóta nem tartottak újabb választást a palesztin területeken.

Az Abbász vezette palesztin hatóság Ciszjordánia polgári ügyeit kormányozza, de nincs hatásköre fellépni az izraeli katonai kormányzat döntéseivel szemben. A Gázai övezetben semmilyen szerepe nincs, ugyanis ott az iszlamista Hamász 2007-ben magához ragadta a hatalmat.

közel-kelet

ciszjordánia

mahmúd abbász

palesztin hatóság

gázai háború

