ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.1
usd:
335.54
bux:
0
2025. október 26. vasárnap Dömötör
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Fernando Grande-Marlaska spanyol belügyminiszter (b) és szlovén hivatali partnere, Bostjan Poklukar beszélget az EU-tagországok bel- és igazságügyi minisztereinek brüsszeli tanácskozása kezdetén 2024. március 4-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

Gyilkosság történt Szlovéniában, azonnal lemondott két miniszter, romaügy áll a háttérben

Infostart / MTI

Lemondott vasárnap Andreja Katic szlovén igazságügyi miniszter és Bostjan Poklukar belügyminiszter, miután előző nap hajnalban az ország délkeleti részén található Novo Mesto városban egy támadás során meggyilkoltak egy férfit. Egy embert letartóztattak az ügyben.

Az eset és a városban tapasztalható rossz közbiztonsági helyzet miatt vasárnap tanácskozást tartott több kormánytag, az országos rendőrfőkapitány és az igazságügyi intézmények vezetői. Az igazságügyi és a belügyminiszter ezen a megbeszélésen ajánlotta fel lemondását, Robert Golob miniszterelnök pedig a tanácskozás után bejelentette a sajtónak, hogy elfogadta ezeket.

A lemondó miniszterek is közleményt adtak ki, amelyekben elítélték az esetet, részvétet nyilvánítottak az áldozat hozzátartozóinak, és objektív felelősséget vállalnak a történtekért.

Andreja Katic közleményében azt írta:

egy megfenyegetett fiú az éjszaka segítségül hívta az apját, és amikor ő odaért, megtámadták, halálosan megsebesítették, majd később belehalt sérülésébe.

Szomorúak, egyszersmind dühösek vagyunk, de a rendőrségnek és az igazságszolgáltatásnak szakértelemmel és függetlenül tennie kell a dolgát - fogalmazott.

A rendőrség egy 21 éves roma gyanúsítottat letartóztatott, de vizsgálja mások felelősségét is az emberölési ügyben. A roma közösség képviselői pedig elítélték az esetet.

A szlovén nemzetbiztonsági tanács titkársága is összeült vasárnap a Novo Mesto-i eset miatt. A testület azt javasolta a kormánynak, hogy növelje a településen a rendőrség létszámát, és engedélyezze, hogy a különleges egység is kivonuljon, amikor erre szükség van.

Kezdőlap    Külföld    Gyilkosság történt Szlovéniában, azonnal lemondott két miniszter, romaügy áll a háttérben

lemondás

szlovénia

miniszter

bűnözés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az USA újabb szankciókat fontolgat, Kijevet támadták az oroszok - Híreink az ukrajnai háborúról vasárnap

Az USA újabb szankciókat fontolgat, Kijevet támadták az oroszok - Híreink az ukrajnai háborúról vasárnap

Az Egyesült Államok újabb, az orosz gazdaság kulcságazatait – köztük a bankszektort és az olajexport-infrastruktúrát – célzó szankciókat készít elő, ha Moszkva tovább halogatja a háború lezárását Ukrajnában. Donald Trump közölte, csak akkor tárgyalna Vlagyimir Putyinnal, ha az valóban kész a békekötésre. Közben orosz drón- és rakétatámadásokban ismét több civil halt meg Ukrajnában, beleértve a fővárost is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezon indultával? Nem veheted félvállról, nagyon komoly bajt jelezhet

Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezon indultával? Nem veheted félvállról, nagyon komoly bajt jelezhet

A 43. héten is bőven akadt miről beszélni a Pénzcentrumon, megdöbbentő gazdasági előrejelzések, pénzügyi figyelmeztetések, és világpolitikai dillemákkal voltak tele a napok.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Two arrested over theft of jewels at Louvre museum in Paris

Two arrested over theft of jewels at Louvre museum in Paris

Four thieves broke into the world's most-visited museum in broad daylight, stealing eight items worth €88m (£76m; $102m).

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 26. 19:06
Az ukránok is elismerték az orosz csapatok betörését
2025. október 26. 17:27
Érdekeset mondott a budapesti csúcsról az orosz elnök sajtótikára
×
×
×
×