Gyilkosság történt Szlovéniában, azonnal lemondott két miniszter, romaügy áll a háttérben

Az eset és a városban tapasztalható rossz közbiztonsági helyzet miatt vasárnap tanácskozást tartott több kormánytag, az országos rendőrfőkapitány és az igazságügyi intézmények vezetői. Az igazságügyi és a belügyminiszter ezen a megbeszélésen ajánlotta fel lemondását, Robert Golob miniszterelnök pedig a tanácskozás után bejelentette a sajtónak, hogy elfogadta ezeket.

A lemondó miniszterek is közleményt adtak ki, amelyekben elítélték az esetet, részvétet nyilvánítottak az áldozat hozzátartozóinak, és objektív felelősséget vállalnak a történtekért.

Andreja Katic közleményében azt írta:

egy megfenyegetett fiú az éjszaka segítségül hívta az apját, és amikor ő odaért, megtámadták, halálosan megsebesítették, majd később belehalt sérülésébe.

Szomorúak, egyszersmind dühösek vagyunk, de a rendőrségnek és az igazságszolgáltatásnak szakértelemmel és függetlenül tennie kell a dolgát - fogalmazott.

A rendőrség egy 21 éves roma gyanúsítottat letartóztatott, de vizsgálja mások felelősségét is az emberölési ügyben. A roma közösség képviselői pedig elítélték az esetet.

A szlovén nemzetbiztonsági tanács titkársága is összeült vasárnap a Novo Mesto-i eset miatt. A testület azt javasolta a kormánynak, hogy növelje a településen a rendőrség létszámát, és engedélyezze, hogy a különleges egység is kivonuljon, amikor erre szükség van.