2025. október 24. péntek Salamon
Man in prison hands of behind hold Steel cage jail bars. offender criminal locked in jail.
Nyitókép: Rattankun Thongbun/Getty Images

Egy 12 éves kislány kegyetlen gyilkosa az első nő, aki tényleges életfogytiglant kapott

Infostart / MTI

Először ítéltek tényleges életfogytig tartó börtönre egy nőt Franciaországban.

Először ítéltek a legszigorúbb büntetésre, tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre egy nőt Franciaországban pénteken a 27 éves algériai Dahbia Benkired személyében, akit egy 15 évnél fiatalabb kiskorú sérelmére elkövetett kínzás és emberölés vádjában talált bűnösnek a párizsi büntetőbíróság.

A hat napig tartó per végén az ügyész a legszigorúbb börtönbüntetést kérte a vádlottra, „a társadalom védelme, újabb bűncselekmények elkövetésének megelőzése és a társadalmi egyensúly helyreállítása érdekében”.

A bíróság elnöke az ítélet kihirdetésekor a bűncselekmények rendkívüli kegyetlenségére hívta fel a figyelmet.

„A bíróság a megfelelő büntetés kiszabásakor figyelembe vette a sértettnek és családjának az erőszakos és szinte leírhatatlan körülmények között okozott lelki fájdalmat” – tette hozzá.

A tényleges életfogytiglani börtönbüntetést 1994-es bevezetése óta Franciaországban eddig csak négy esetben szabták ki, és csupán férfiakkal szemben.

A gyilkosság három évvel ezelőtt hatalmas érzelmeket kavart Franciaországban.

A gyanúsítottat néhány órával azt követően vették őrizetbe, hogy 2022. október 14-én megtalálták a megölt 12 éves Lola Daviet maradványait annak a párizsi épületnek az udvarán, amelyben lakott. A nőt az ingatlan térfigyelő kamerái alapján tudták azonosítani.

A kislány eltűnését a szülei jelezték a rendőrségnek, miután Lola nem ért haza a lakástól pár percre található iskolájából. A szülők a Párizs északi részén, a XIX. kerületben álló lakóépület gondnokai voltak, és a térfigyelő kamerák felvételein látták, hogy az épületbe egy általuk ismeretlen nő kíséretében lépett be a lányuk. A gyermek holttestét egy hajléktalan találta meg egy műanyag zsákban a szóban forgó ház udvarán. A boncolás kimutatta, hogy Lola légzési és szívelégtelenségben halt meg, de a testén ütések nyomait is felfedezték.

A vádirat szerint a nő rávette a kislányt, hogy menjen fel vele az ő nővére lakásába, amely ugyanabban az épületben található. Ott arra kényszerítette, hogy lezuhanyozzon,

szexuálisan bántalmazta, végül a légutait ragasztószalaggal elzárva megölte, majd a holttestét elrejtette előbb egy bőröndben, később egy nejlonzsákban.

A perben nem sikerült feltárni a vádlott valódi indítékait. Az 1998-ban Algériában született Dahbia Benkired először 2016-ban legálisan, diákvízummal érkezett Franciaországba, és ott 2018-ban párkapcsolaton belüli erőszak áldozata lett, amiről rendőrségi jegyzőkönyv is készült. A gyilkosságot megelőzően, 2022. augusztus 21-én előállították a párizsi repülőtéren, mert lejárt francia dokumentumokat mutatott be. Miután nem volt büntetett előéletű, az eljárásrendnek megfelelően a helyszínen hatósági felszólítást kapott, hogy 30 napon belül önként hagyja el az országot. Ezt azonban nem tette meg, és továbbra is Párizsban élő nővérénél lakott.

Annak ellenére, hogy a vádlottnak pszichopata személyiségvonásai vannak, a tárgyaláson három elmeszakértő is kizárt nála minden olyan pszichiátriai betegséget, amely felmenthette volna a büntetőjogi felelősség alól.

A vádlott ügyvédje a bíróságon felhívta a figyelmet arra, hogy pszichiáterek véleménye szerint védence súlyos traumát szenvedhetett el kisgyermekkorában, aztán családon belüli, illetve nemi erőszakot. Ezenkívül rendszeresen marihuánát és gyógyszert fogyaszthatott, prostitúcióra adhatta a fejét, bár ezek közül a nyomozás egyiket sem bizonyította, de nem is zárta ki teljesen.

