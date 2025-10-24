Autók csomagtartójából árulták a hamis Picasso- és Rembrandt-képeket

A német rendőrség több millió euró értékben lefoglalt hamis műalkotásokat egy hamisítással foglalkozó bűnszervezetnél tartott razzia során. A bűnszervezet Picasso, Rembrandt, Rubens, Miró és Kahlo nevét felhasználva próbálta értékesíteni a hamisítványokat; az ügyben tizenegy ember ellen indult vizsgálat szervezett csalás gyanújával.

A bajor rendőrség csütörtökön hajtotta végre az akciót, de a részleteket csak pénteken hozták nyilvánosságra. A bajor tartományi bűnügyi hivatal (LKA) közlése szerint húsz eredetinek feltüntetett műalkotást foglaltak le, amelyek ha valóban eredetiek volnának, akkor piaci értékük több millió euróra volna tehető.

A képeket olyan világhírű alkotók munkáiként próbálták eladni, mint Pablo Picasso, Peter Paul Rubens, Rembrandt van Rijn, Juan Miró vagy Frida Kahlo.

A fő gyanúsított egy 77 éves bajor férfi, aki a festményeket 400 ezer és 14 millió euró közötti áron kínálta eladásra. Feltételezett bűntársa, egy Rajna-vidék-Pfalz tartománybeli 74 éves férfi hamis szakértői iratokkal próbálta igazolni a képek eredetiségét. Bár mindkettő ellen elfogatóparancsot adtak ki, idős koruk miatt nem kerültek őrizetbe.

A nyomozás akkor indult el, amikor a fő gyanúsított megpróbált eladni két eredetinek feltüntetett Picasso-festményt, majd Rembrandt „A posztós céh elöljárói” című híres művének utánzatát is megpróbálta értékesíteni 120 millió svájci frankért.

Az eredeti festmény az amszterdami Rijksmuseumban látható, a gyanúsított azonban azt állította, hogy a kiállított mű csupán egy későbbi másolat a mestertől.

A rendőrség szerint a hamisítványokat gyakran autók csomagtartójából árulták, főként külföldi vevőknek. Az ügyben jelenleg is tart a lefoglalt művek szakértői elemzése.

(Nyitóképünk illusztráció egy valódi Picasso-képeket felvonultató potsdami kiállításról)