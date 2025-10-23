Orosz dróntámadás érte Kijevet

Tájékoztatása szerint a támadás és a lelőtt drónok roncsainak lezuhanása miatt Kijev Pogyilszkij kerületében három lakóépületben tűz keletkezett, a lökéshullám pedig betörte több lakóház, valamint egy iskola és egy óvoda ablakait. Több lakóház udvarán autók gyulladtak ki, és roncsdarabok estek egy zsinagóga közelébe is. Obolonszkij kerületben egy lakóházban okozott károkat a támadás.

Az ukrán légierő jelentése szerint az éjjel Oroszország 130 drónnal támadta Ukrajnát, a légvédelem ebből 92-t megsemmisített, 25 csapásmérő drón azonban 11 helyszínen célba talált.

Az ukrán katasztrófavédelmi szolgálat közölte, hogy mentés közben egy szakemberük életét vesztette, öt pedig megsebesült a Harkiv megyei Kupjanszk mellett fekvő Zelenij Haj településen, miután az orosz erők ismételt csapást mértek a térségre.

Szerhij Krivosejenko, Szumi város katonai közigazgatásának vezetője arról tájékoztatott, hogy éjjel az orosz erők dróncsapást mértek egy vasútállomásra a megyeszékhelyen. A támadásban két vasúti dolgozó - egy 35 és egy 28 éves férfi - megsebesült.

(A nyitókép egy néhány nappal korábbi kijevi dróntámadás után készült.)