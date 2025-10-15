ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.45
usd:
336.73
bux:
0
2025. október 15. szerda Teréz
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Orosz katonák
Nyitókép: X / Jürgen Nauditt

Új orosz törvényjavaslat: akár kétmillió embert is behívhatnak külföldi katonai szolgálatra

Infostart

A Kreml jóváhagyta azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében ezentúl már a tartalékosokat is lehet külföldre, például Ukrajnába küldi – közölte a washingtoni Háborús Tanulmányok Intézete (ISW).

Az orosz védelmi minisztérium által beterjesztett javaslat értelmében ezentúl tartalékos katonákat is be lehet vetni az ország területén kívüli hadműveletekben vagy terrorelhárító akciókban. Andrej Kartapolov, a moszkvai parlament védelmi bizottságának elnöke közölte: a törvény lehetővé teszi, hogy tartalékosokat vezényeljenek Ukrajnába.

Az ISW emlékeztet rá, hogy az eddigi szabályozás értelmében csak hivatalos hadiállapot esetén lehetett külföldre küldeni tartalékos katonákat. Viszont a Kreml mind ez idáig csupán korlátozott katonai műveletnek nevezte az ukrajnai inváziót, ezért a törvény értelmében nem is küldhették őket a frontra.

A moszkvai vezetés hivatalosan azzal indokolta a rendelkezést, hogy a tartalékosokból akarnak olyan különleges egységeket létrehozni, amelyek elsődleges feladata az olaj- és gázipari létesítmények védelme, illetve az ukrán drónok elleni harc lesz. Ugyanakkor az Orosz Jogászszövetség elnökhelyettese a Military Affairs-nek elárulta, hogy a törvényben szerepel egy új fogalom: a különleges kiképzés. Igor Cserepanov azt mondta, hogy ez a tartalékosok külföldön történő harcba vetését jelenti.

Orosz kormánytisztviselők szerint a törvénymódosítás célja, hogy a hadsereg békeidőben is bevonultathasson bárkit a hatalmas mozgósítási tartalékból. A törvényhozás védelmi bizottságának alelnöke az RTVI-nek pedig azt mondta, hogy

akár kétmillió embert is behívhatnak katonai szolgálatra.

Alekszej Zsuravljov kijelentette: „Bár hivatalosan még nem hirdettünk hadiállapotot, de valójában nagyszabású katonai műveleteket folytatunk. Viszont az eddigi törvények ebben akadályozták a védelmi minisztériumot, de ezeket most megváltoztattuk.”

Oroszországban kétszintű tartalékos rendszer működik. Alapvetően mindenki annak számít, aki sorkatonai szolgálatot teljesített, ám a leszerelők szerződést köthetnek a védelmi minisztériummal, amely alapján úgynevezett aktív tartalékállományba veszik őket. Ez azt jelenti, hogy bármikor behívhatók hadgyakorlatokra vagy további kiképzésekre. A rendelkezésre állásukért viszont havi díjazást fizet a hadsereg. A jogászszövetség már idézett alelnöke azt magyarázta, hogy az új rendelkezés egyelőre csak az ilyen, aktív tartalékosokra vonatkozik, nem pedig minden katonaviselt orosz férfire és nőre.

Nyugati megfigyelők ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy az ukrajnai háborúban súlyos emberveszteségeket szenvednek el az oroszok, és ezeket már nem tudják az eddig módon pótolni. Hiába kecsegtetik jelentős összegű belépési bónusszal és jókora havi zsolddal az érdeklődőket, ezekből már egyre kevesebb akad. Lassan beszivárog ugyanis az orosz társadalomba, hogy milyen borzalmas állapotok uralkodnak egyes harcoló alakulatoknál, mennyien halnak meg a sokszor teljesen értelmetlen, tömeges rohamokban.

Ezzel kapcsolatban a Politico azt írja: Oroszország ebben az éven eddig 281 550 katonát veszített. Mindez abból a bizalmas moszkvai információs anyagból derült ki, amit az ukrán titkosszolgálat szerzett meg és tett közzé a Telegrammon.

A lista megdöbbentő veszteségeket mutat: 86 744 orosz katona halt meg, 33 966 eltűnt, 158 529 megsebesült és 2311 fogságba esett. A lapnak a Frontelligence Insight nyílt hírszerzési információkat elemző csoport úgy nyilatkozott, hogy a kiszivárgott számok meglehetősen pontosnak tűnnek, és szinte teljesen megegyeznek az általuk gyűjtött adatokkal.

A Politico azt is megjegyzi, hogy más, szintén nyílt forrásokból dolgozó szakértők ugyancsak hitelesnek tartják az orosz veszteségekről szóló jelentést.

Az amerikai netes újság idézi az elfogott orosz katonákat kihallgató ukrán tiszteket, aki azt állítják, hogy az inváziós erőknél átlagosan minden halottra csupán 1,3 sebesült jut. Ez borzalmasan rossz arány, ha azt nézzük, hogy a vietnámi háborúban az amerikai hadseregnél ez 1:10-hez volt, míg az iraki hadjárat idején 1:7,3-hoz. De még a legvéresebb afganisztáni harcokban is csak minden hatodik amerikai sebesült halt meg.

Az oroszok katasztrofális veszteségeit katonai szakértők a hiányos egészségügyi kiképzéssel és azzal magyarázzák, hogy a támadások előkészítésekor egyáltalán nem szervezik meg a sebesültek kimentését. A leggyakrabban nem is törődnek a sérültekkel, otthagyják őket meghalni a csatatéren. A washingtoni Háborús Tanulmányok Intézete úgy becsüli, hogy az orosz hadseregbe átlagosan havonta 31 600 újonc lép be, miközben a veszteség 35 193 fő. „Úgy tűnik, egyelőre hajlandók elviselni ezeket a veszteségarányokat, még akkor is, ha ezzel alig érnek el számottevő katonai sikereket” – vonta le a következtetést az ISW.

Nyilván ezek a rettenetes veszteségek is hozzájárulhattak ahhoz, hogy az orosz hadsereg már nemcsak odahaza, hanem Afrikában és a Közel-Keleten is próbál önkénteseket toborozni. A Politico úgy értesült, hogy míg 2023 és 2024 között 394-en jelentkeztek az orosz haderőbe, addig 2025 első felében már 651-en. Moszkva főleg olyan, szegény régiókból próbál újoncokat verbuválni, ahol a beígért bónusz akár tízévnyi keresettel is felér. Ráadásul a jelentkezőket azzal áltatják, hogy csak kisegítő szolgálatot kell majd ellátniuk és nem fogják őket a frontra vinni. Ezzel szemben valamennyien az ukrajnai húsdarálóba kerülnek, ahonnan szinte egyikük sem tér már vissza.

„Ha ez a tendencia folytatódik, a Kremlnek drasztikus intézkedésekhez kell folyamodnia, különben nem lesz képes megbirkózni a frontokon a létszámhiánnyal” – mondta a Politicónak a Frontelligence Insight elemzője. Majd hozzátette: „A 2025. júniusi adatok alapján Oroszország havonta nagyjából 8400–10 500 embert veszített el Ukrajnában.”

Kezdőlap    Külföld    Új orosz törvényjavaslat: akár kétmillió embert is behívhatnak külföldi katonai szolgálatra

oroszország

ukrajna

háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Két dolog bénítja idén az építőipart – 2026 sem lesz könnyű év az ÉVOSZ szerint

Két dolog bénítja idén az építőipart – 2026 sem lesz könnyű év az ÉVOSZ szerint
Csökkent idén augusztusban az építőipari termelés volumene Magyarországon. Az ágazat teljesítménye az egy évvel korábbinál 15,2 százalékkal, az előző havinál pedig 11,4 százalékkal volt alacsonyabb. Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke az InfoRádióban elmondta, hogy a visszaesés oka az állami beruházások bezuhanása, de jövőre más segíthet az Otthon Start program jelentette konjunktúra.
Marco Rossi: hinni kell, mert lehetséges

Marco Rossi: hinni kell, mert lehetséges

Marco Rossi rendkívül büszke a magyar labdarúgó-válogatottra, amely kedden 2–2-es döntetlent ért el Portugália vendégeként a lisszaboni világbajnoki selejtezőmérkőzésen, ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a bravúr ellenére az utolsó két forduló dönt a csapat sorsáról.
 

Portugáliai 2-2 a főszereplők szemével: "büszkeség ez a soha nem adom fel mentalitás"

Pontot lopott Portugáliában a kiválóan játszó magyar válogatott

Írország legyűrte Örményországot a magyar csoportban, mögöttünk maradtak mindketten

Nem ment minden simán az olasz-izraeli meccs előtt

VIDEÓ
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
Közel-Kelet: a háborúnak vége, de mikor lesz béke? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.15. szerda, 18:00
Aszódi Attila
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karának dékánja
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék - Mutatjuk, mi mozgatja ma a piacokat

Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék - Mutatjuk, mi mozgatja ma a piacokat

Mozgalmas napot zártak kedden az amerikai tőzsdék, az Egyesült Államok és Kína közötti vámháborús feszültségek mellett a meginduló amerikai negyedéves gyorsjelentési szezonra figyeltek a befektetők. Az amerikai indexek felemás elmozdulásokkal fejezték be a tegnapi kereskedést, ma reggel azonban az ázsiai tőzsdéken jó a hangulat és az európai határidős indexek is pluszokat jeleznek előre a nyitásra. Ma fontos adatokra figyelnek a befektetők és folytatódik a negyedéves vállalati jelentési szezon is. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt a betegségéről terjengő hírekről Krasznahorkai László: így érzi magát most a friss Nobel-díjas

Megszólalt a betegségéről terjengő hírekről Krasznahorkai László: így érzi magát most a friss Nobel-díjas

Krasznahorkai László cáfolja azokat a híreket, hogy egészségi állapota miatt nem jelent meg a Frankfurti Könyvvásár megnyitóján.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Remains of three more returned hostages identified as Trump warns Hamas to disarm

Remains of three more returned hostages identified as Trump warns Hamas to disarm

The bodies of Uriel Baruch, Tamir Nimrodi and Eitan Levy were returned overnight. A fourth body is yet to be identified.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 15. 08:53
Lángba borult a tömött busz, esélye sem volt a hátul ülőknek – videó
2025. október 15. 08:30
Kiadták a legmagasabb riasztást, kitört a hírhedt vulkán – videó
×
×
×
×