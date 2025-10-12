ARÉNA - PODCASTOK
European Union currency with calculator, accounting concept, money, business, taxes, monthly expenses and personal finance, financial planner sheet
Nyitókép: Thanasis/Getty Images

Itt van a leggazdagabb németek listája: az élen egy 86 éves milliárdos

Infostart

Soha ilyen magas nem volt a milliárdosok száma, mint most Németországban. A német Manager Magazin legutóbbi felmérése szerint a szupergazdagok száma 256-ra emelkedett.

A havonta megjelenő magazin felmérése szerint a szupergazdagok száma a tavalyihoz képest héttel emelkedett, és így érte el a rekordnak számító 256-ot. Az adatokból kitűnt, hogy noha számuk nőtt, összvagyonuk csak kicsit: 2,9 százalékkal gazdagodtak, és a vagyonuk érte el az 1,6 billió eurót. A csekély növekedés ellenére a szociális, illetve jóléti szervezetek szövetsége szerint több mint abszurd fejleményről van szó. A Német Gazdasági Szövetség (Vdk) elnevezésű, csaknem hárommillió tagot tömörítő szociális szervezet mindezt súlyos társadalmi kudarcként értékelte.

A Manager Magazin immár 25. alkalommal tette közzé az 500 leggazdagabb német listáját. Az adatok szerint 2001 óta a listavezető 100 szupergazdag vagyona csaknem megháromszorozódott. A bruttó hazai termék ezalatt csak megduplázódott.

A szupergazdagok listáját a Lidl alapítója, a 86 esztendős Dieter Schwarz vezeti 46,5 milliárd euróval.

A második helyen a BMW fő részvényesei, Susanne Klatten és Stefan Quandt állnak 36,1 milliárd eurós becsült vagyonnal. A dobogó harmadik helye az Aldi Süd diszkontáruházláncot irányító Albrecht és Heiser családoké 27,7 milliárd euróval.

Az üzleti havilap szerint a vagyonnövekedés fő mozgatója a tőzsde volt. A német részvényindex 27 százalékkal emelkedett 2024 szeptember közepe és 2025 szeptember közepe között.

A leggazdagabbak még vagyonosabbak lehettek volna, ha az elmúlt tizenkét hónap több okot adott volna az örömre. Ennek kapcsán az újság többek között az Egyesült Államok vámháborúja miatti nemzetközi piaci bizonytalanságokra, a geopolitikai feszültségekre, ezen belül mindenekelőtt az ukrajnai orosz háborúra, továbbá a Merz-kormány eddigi gazdasági kudarcaira utalt.

németország

gazdagság

vagyon

