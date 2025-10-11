Itt a megoldás? – szakértők utánajártak, hogyan lehetne hatékonyan megelőzni a rolleres baleseteket

Egyre több súlyos, akár halálos kimenetelű balesetről lehet hallani, amiben elektromos rollerrel közlekedők az érintettek. Az aggasztó tendencia miatt a Björn Steiger Alapítvány kutatói több mint tízezer közlekedési balesetet vizsgáltak meg Németországban, és arra jutottak, hogy nagyobb kerekekkel a legtöbb sérülés megelőzhető lenne – írja a tanulmányt megjelentető Der Spiegel cikke alapján a hvg.hu.

A feltárt esetek felében nem volt más érintett, vagyis az e-rolleresek saját hibájukból szenvedtek valamilyen közlekedési balesetet. Sokszor előfordult, hogy alkoholfogyasztás állt a háttérben, illetve gyakran történt olyan is, hogy a vezető elvesztette az uralmát a jármű fölött. A legtöbb esetben fejsérülések és fogtörések történtek.

A tanulmány szerint tavaly csaknem 12 ezer rolleres baleset történt Németországban, ami több mint 25 százalékos emelkedés az előző évhez képest. Ezekben a balesetekben 27-en haltak meg a 2024-es adatok szerint.

Szakértők szerint a hagyományos, 8 colos (20 centiméteres) kerekek nem alkalmasak a különböző városi akadályok, torlaszok, például a szegélyek leküzdésére, ezért

azt javasolják, hogy a gyártók és a kölcsönzőcégek minimum 10 colos (25 centiméteres) kerekekkel szereljék fel az új modelleket.

A Der Spiegel cikkében kitérnek arra is, hogy Németországban már 14 évesen is lehet e-rollerrel közlekedni bármiféle engedély nélkül, ami a szakértők szerint veszélyes a fiatalokra nézve. A megszólaló szakértők szerint legalább egy alap robogóvezetői engedély megszerzéséhez kellene kötni az e-roller használatát, ami azt jelentené, hogy 15 éves korig senki sem közlekedhetne elektromos rollerrel. A bukósisakot ugyanakkor nem tennék kötelezővé, mert a sérülések döntő többsége olyan területeket érint, amelyeket a sisak kevésbé véd.

Az Európai Bizottság korábban bejelentette, hogy időszerűvé vált a sebességhatárok egységesítése. A tervek szerint óránként 25 kilométeres sebességre emelnék a megengedett maximumot. A német baleseti szakértők viszont figyelmeztetnek: a balesetek száma alapján a mostani 20-as határ sem biztos, hogy megfelelő az e-rollerek esetében.