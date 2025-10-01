"Tovább hajózunk Gáza felé, közelítve a 120 tengeri mérföldön (220 kilométeren) belüli zónához, ahol a korábbi hasonló flottillákat feltartóztatták vagy megtámadták" - állt a közleményükben.

A flottilla Instagram-oldalán közzétett bejegyzés szerint egy izraeli hadihajó közelítette meg őket, és hajtott végre "veszélyes manővereket". Az Alma nevű hajójuk körül "egy izraeli hadihajó perceken át agresszívan körözött". Az incidens során "a távolból megbénították" az Alma kommunikációs rendszerét, és a kapitány csak "egy hirtelen manőverrel tudta elkerülni a frontális ütközést az izraeli hajóval". Ezek után ugyanez a jármű a hajóraj egy másik tagját, a Siriust vette célba. Az Instagram-bejegyzéshez csatolt videofelvételen a civil hajók közelében látható egy hadihajónak tűnő jármű körvonala.

A Gáza partjai felé tartó Global Sumud Flotilla több mint 40 járművének fedélzetén mintegy 500 ember utazik, köztük parlamenti képviselők, jogászok és aktivisták, többek között a svéd Greta Thunberg. A szeptember közepén útnak indult flottilla célja, hogy áttörje a palesztin enklávé tengeri blokádját.

Múlt héten Olaszország és Spanyolország hadihajókat vezényelt a nemzetközi segélyflottilla kíséretére, miután a segélyeket szállító hajókat drónokkal támadták meg. A drónokról villanógránátokat dobtak és viszketőport szórtak a járművekre. Személyi sérülést nem okoztak, csak anyagi károk keletkeztek.

Olaszország és Spanyolország is jelezte, hogy hadihajói csak a 150 tengeri mérföldes határig (Gázától 278 kilométerig) kíséri a flottillát, és nem lépnek be az Izrael által kijelölt biztonsági zónába. A spanyol kormány szerdán a segélyszállító hajórajt is felszólította, hogy ne menjen be ebbe a zónába. Az olasz fregatt is megállt a 150 mérföldes határon, és kedden rádión már azt követelte a résztvevőktől, hogy hagyjanak fel akciójukkal. Giorgia Meloni olasz kormányfő is arra szólította fel a flottillát, hogy "azonnal álljon meg", mert lehetővé kell tenni a konfliktus rendezését Donald Trump amerikai elnök béketerve alapján.

Ezek miatt a Global Sumud Flotilla szervezői azzal vádolták meg Rómát, hogy Izrael mellé állt. "Egy békés, humanitárius célú küldetést próbálnak éppen aláásni" - állították.

Az izraeli haditengerészet korábban jelezte, hogy felkészült a "propagandaakcióban részt vevő hajók" elfogására.