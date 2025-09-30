Különös felfedezést tett egy régiségkereskedő Belgiumban: egy régi chipsbolt garázsának padlója alatt egy 1964-es Jaguar S-Type 3.8 lapult évtizedeken át – írja a hvg.hu.
A megtaláló egy ingatlanügynök megbízásából érkezett az elhagyatott épületbe, hogy bútorokat és tárgyakat mérjen fel, azonban a garázs kiürítése közben észrevett egy rejtett mélyedést, ami egy igazi autós kincset rejtett.
A brit luxusautót egy olyan föld alatti rejtekhelyen tartották, amit mintha kifejezetten annak építettek volna. Kiemelni viszont nem volt könnyű: a kereskedő fagerendákból épített meredek rámpát, majd egy furgon segítségével húzta ki a járművet, lépésről lépésre.
A klasszikus autócsoda motorháztető nélkül, működésre nem képes állapotban, de jó állapotú karosszériával maradt fenn. A szakértők jelen állapotában 15-20 ezer euróra becsülik az értékét, felújítás után viszont 60 ezer eurót is érhet.
