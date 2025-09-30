ARÉNA
2025. szeptember 30. kedd Jeromos
Nyitókép: Unsplash

Évtizedek óta elfeledett klasszikus autócsodát találtak egy bolt padlója alatt - fotók

Infostart

Az autós kincs hosszú ideje pihenhetett elfeledve a sült krumplis üzlet padlója alá rejtve, mire egy régiségkereskedő megtalálta.

Különös felfedezést tett egy régiségkereskedő Belgiumban: egy régi chipsbolt garázsának padlója alatt egy 1964-es Jaguar S-Type 3.8 lapult évtizedeken át – írja a hvg.hu.

A megtaláló egy ingatlanügynök megbízásából érkezett az elhagyatott épületbe, hogy bútorokat és tárgyakat mérjen fel, azonban a garázs kiürítése közben észrevett egy rejtett mélyedést, ami egy igazi autós kincset rejtett.

A brit luxusautót egy olyan föld alatti rejtekhelyen tartották, amit mintha kifejezetten annak építettek volna. Kiemelni viszont nem volt könnyű: a kereskedő fagerendákból épített meredek rámpát, majd egy furgon segítségével húzta ki a járművet, lépésről lépésre.

A klasszikus autócsoda motorháztető nélkül, működésre nem képes állapotban, de jó állapotú karosszériával maradt fenn. A szakértők jelen állapotában 15-20 ezer euróra becsülik az értékét, felújítás után viszont 60 ezer eurót is érhet.

