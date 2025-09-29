Piros riasztás van érvényben Spanyolországban

Heves záporokkal, zivatarokkal érkezett meg a Gabrielle hurrikán „maradványa” Portugáliába a hét végén, mostanra pedig Spanyolországot is elérte, ahol a keleti parton ömlik az eső, nem is akármennyire.

Mint az Időkép cikkéből kiderül, a spanyol meteorológia (AEMET) az érintett területeken piros riasztást is kiadott az eső durvasága miatt (24 óra alatt 180 mm csapadék), egyes helyeken az eső villámárvizeket, a hegyes tűjakon földcsuszamlásokat eredményez. A riasztás hétfő éjfélig van érvényben.

Ismert, Magyarországon az éves átlagos csapadékmennyiség 500-600 milliméter, tehát a most egy nap alatt leeső mennyiség legalább egy magyar évszakénak felel meg.

Visszatérve Spanyolországba: tavaly október végén a Dana névre kersztelt ciklon okozott súlyos áradásokkal járó esőket, akkor volt olyan település, ahol összesen közel 500 milliméter csapadék zúdult le.