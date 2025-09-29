ARÉNA
2025. szeptember 29. hétfő
Túlélőket és áldozatokat keresnek egy épületalapnak vájt gödörben, az árvíz sújtotta kelet-spanyolországi Valencia tartomány Paiporta városában 2024. november 2-án. A spanyol hatóságok november 1-i tájékoztatása szerint az özönvízszerű esőzések okozta áradások halálos áldozatainak száma 205-re emelkedett az országban.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Biel Alino

Piros riasztás van érvényben Spanyolországban

Infostart

Az ország keleti partja érintett, nincs hová menekülni, talán nem omlanak le a hegyek...

Heves záporokkal, zivatarokkal érkezett meg a Gabrielle hurrikán „maradványa” Portugáliába a hét végén, mostanra pedig Spanyolországot is elérte, ahol a keleti parton ömlik az eső, nem is akármennyire.

Mint az Időkép cikkéből kiderül, a spanyol meteorológia (AEMET) az érintett területeken piros riasztást is kiadott az eső durvasága miatt (24 óra alatt 180 mm csapadék), egyes helyeken az eső villámárvizeket, a hegyes tűjakon földcsuszamlásokat eredményez. A riasztás hétfő éjfélig van érvényben.

Ismert, Magyarországon az éves átlagos csapadékmennyiség 500-600 milliméter, tehát a most egy nap alatt leeső mennyiség legalább egy magyar évszakénak felel meg.

Visszatérve Spanyolországba: tavaly október végén a Dana névre kersztelt ciklon okozott súlyos áradásokkal járó esőket, akkor volt olyan település, ahol összesen közel 500 milliméter csapadék zúdult le.

