2025. szeptember 26. péntek
Nyitókép: Szijjártó Péter/Facebook

Szijjártó Péter éles üzenetet küldött Kijevnek

Infostart / MTI

Ukrajna tíz éve folytat magyarellenes politikát, aminek keretében most kitiltott a területéről három magyar katonai vezetőt, miközben elvárják, hogy Magyarország támogassa az európai uniós csatlakozásukat – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon.

Mint arról az Infostart beszámolt, Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter pénteken jelentette be, hogy kitiltottak az ország területéről három magas rangú magyar katonai tisztségviselőt, válaszul arra, hogy Magyarország augusztus végén kitiltotta Robert Brovdi ukrán parancsnokot.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy az ukrán állam tíz éve folytat magyarellenes politikát.

„A kárpátaljai magyar közösség jogait elveszik, magyar embert vernek halálra az erőszakos sorozás keretében, támadják a biztonságos magyar energiaellátáshoz nélkülözhetetlen olajvezetéket és most pedig magyar katonai vezetőket tiltanak ki” – sorolta.

„S ők azok, akik elvárják, hogy támogassuk felvételüket az Európai Unióba… Ugye nem gondolják komolyan…” – írta Szijjártó Péter a fentiekre reagálva.

