Joe Biden hivatalban lévő demokrata párti amerikai elnök (j) Donald Trump republikánus párti megválasztott amerikai elnököt fogadja a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2024. november 13-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Bloomberg/Alexander Drago

Újra megviccelte az előző elnököt Donald Trump: tollá változott Joe Biden portréja

Infostart

Donald Trump átalakította a Fehér Ház ikonikus folyosóját egy új képgalériává, ahol Joe Biden portréja helyett egy automata tollat ábrázoló képet helyezett el, utalva Biden aláírási gyakorlatára. Júniusban eltávolították Hillary Clinton korábbi first lady, külügyminiszter portréját is a Fehér Házból.

Az előző demokrata amerikai elnöknek, Joe Bidennek portréja nem került ki az amerikai elnökök új, Fehér Ház-i képgallériájába - írja az ABC News. Helyette egy Biden aláírását rögzítő automata tollat ábrázoló képet raktak ki a falra. Donald Trump rendszeresen kritizálta Bident az automata toll használata miatt. A módszert akkor szokták alkalmazni, ha az aláíró nem tudja személyesen hitelesíteni a hivatalos dokumentumot. Joe Biden előtt demokrata és republikánus elnökök is használtak automata tollat, az amerikai kongresszusban is megszokott a módszer alkalmazása.

Donald Trump az elmúlt hetekben többször utalt arra, hogy Biden portréja helyett az autopen-t teszi ki a galériába, de nem ez az első hasonló eset. Júniusban a Fehér Ház eltávolította Hillary Clinton portréját, aki korábban first lady, külügyminiszter, valamint Trump kihívója volt a 2016-os választáson. Clinton portréját egy piros-fehér-kék színű festmény váltotta fel, amelyen a regnáló elmök arca látható

Az új képgalériát a Fehér Ház ikonikus szabadtéri folyosóján hozták létre. Ez az a folyosó, ami összeköti a hivatali helyiségeket, így az Ovális Irodát is magába foglaló nyugati szárnyat az elnöki család otthonául szolgáló központi épületrésszel. A galéria Trump nagyobb szabású Fehér Házi átalakításainak része, amelyek közé tartozik a gyep leburkolása és napernyős asztalok kihelyezése is, ahol azóta vacsorákat rendezett a Rose Garden Club keretében. Egy tágas új bálterem kialakítása is folyamatban van.

