Újra megviccelte az előző elnököt Donald Trump: tollá változott Joe Biden portréja

Az előző demokrata amerikai elnöknek, Joe Bidennek portréja nem került ki az amerikai elnökök új, Fehér Ház-i képgallériájába - írja az ABC News. Helyette egy Biden aláírását rögzítő automata tollat ábrázoló képet raktak ki a falra. Donald Trump rendszeresen kritizálta Bident az automata toll használata miatt. A módszert akkor szokták alkalmazni, ha az aláíró nem tudja személyesen hitelesíteni a hivatalos dokumentumot. Joe Biden előtt demokrata és republikánus elnökök is használtak automata tollat, az amerikai kongresszusban is megszokott a módszer alkalmazása.

Donald Trump az elmúlt hetekben többször utalt arra, hogy Biden portréja helyett az autopen-t teszi ki a galériába, de nem ez az első hasonló eset. Júniusban a Fehér Ház eltávolította Hillary Clinton portréját, aki korábban first lady, külügyminiszter, valamint Trump kihívója volt a 2016-os választáson. Clinton portréját egy piros-fehér-kék színű festmény váltotta fel, amelyen a regnáló elmök arca látható

Az új képgalériát a Fehér Ház ikonikus szabadtéri folyosóján hozták létre. Ez az a folyosó, ami összeköti a hivatali helyiségeket, így az Ovális Irodát is magába foglaló nyugati szárnyat az elnöki család otthonául szolgáló központi épületrésszel. A galéria Trump nagyobb szabású Fehér Házi átalakításainak része, amelyek közé tartozik a gyep leburkolása és napernyős asztalok kihelyezése is, ahol azóta vacsorákat rendezett a Rose Garden Club keretében. Egy tágas új bálterem kialakítása is folyamatban van.