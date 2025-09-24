ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.1
usd:
333.01
bux:
98376.68
2025. szeptember 24. szerda Gellért, Mercédesz
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Facebook/Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: sok nyugati ország kerülőúton vásárol kőolajat Oroszországból

Infostart / MTI

Miközben a nyugat-európai országok átverik a világot, a teljes orosz kőolajexportnak csak két százaléka irányul Magyarországra, az Adria vezeték pedig önmagában alkalmatlan hazánk biztonságos ellátására - reagálta az orosz energiaimport leállításával kapcsolatos amerikai elnöki nyilatkozatra Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán New Yorkban.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Donald Trump előző nap az orosz kőolaj és földgáz importjának beszüntetésére szólította fel az európai országokat. Emellett ugyanakkor több másik témát is érintett, amelyekkel kapcsolatban Szijjártó Péter egyetértőleg nyilatkozott, például a migráció és az erőltetett zöld ideológia ügyében. "Sok tekintetben az amerikai elnök tegnap a szívünkből szólt az ENSZ közgyűlésén" - fogalmazott.

Majd kifejtette, hogy Európában az orosz energiahordozók vásárlása miatt állítják egyesek pellengérre Magyarországot, ezzel azt próbálva titkolni, hogy kerülőúton a nyugat-európai országok nagy többsége mind a mai napig nagy mennyiségben vásárol Oroszországból például kőolajat.

"Erre bizonyíték az is, hogy a legfrissebb adatok szerint Oroszország teljes kőolajexportjának mindössze 2,2 százaléka irányul Magyarországra (…) Ez is lebuktatja azokat a nyugat-európaiakat, akik kerülőúton, ázsiai országokon keresztül egyre nagyobb mennyiségben vásárolnak Oroszországból kőolajat" - húzta alá.

Illetve rámutatott, hogy a legnagyobb európai gazdaságok az utóbbi években a többszörösére növelték az importjukat ázsiai országokból, ahol az orosz kőolaj átcímkézésre kerül.

"Mi természetesen támogatjuk Donald Trump elnök minden erőfeszítését a béke érdekében. Azonban a földrajzi helyzetünk kialakít egy valóságot, s ezt a valóságot megváltoztatni nem tudjuk" - emelte ki.

A tárcavezető ezt követően kitért azokra a bírálatokra is, amelyek szerint hazánknak a Horvátországból érkező vezetékkel lehetne és kellene kiváltani az orosz kőolaj behozatalát, de elmondta, hogy az elmúlt hetek során is folytattak teszteket, és kiderült, hogy ez egyelőre alkalmatlan Magyarország és Szlovákia biztonságos ellátására.

"Az Adria vezeték arra alkalmas, amit csinál most, vagyis hogy egy kiegészítő vezeték legyen, miközben a Barátság kőolajvezeték ellátja Magyarországot és Szlovákiát" - szögezte le. "A tesztek egyértelműen bebizonyították az elmúlt hetekben, hogy ez a vezeték a jelenlegi műszaki állapotában képtelen arra, hogy folyamatosan, nagy nyomáson, nagy mennyiségű kőolajat szállítson" - folytatta.

"Ez a fizikai valóság, ezt pedig figyelembe kell venni akkor, amikor az ország energiaellátását tervezzük" - tette hozzá.

A miniszter végül arról is beszámolt, hogy ezt a helyzetet már kétszer megvitatta amerikai kollégájával, legutóbb másfél héttel ezelőtt, és Marco Rubio mind a két alkalommal megerősítette, hogy figyelembe kell venni a földrajzi adottságokat és tudomásul kell venni a valóságot.

"De még egyszer mondom, a nyugat-európaiak megpróbálják átverni a világot azzal, hogy azt mondják magukról, hogy nem vásárolnak orosz kőolajat, miközben azt megteszik kerülőúton, s minket vádolnak, akik pedig a teljes orosz kőolajexport 2,2 százalékát vásároljuk meg. A tények, a számok makacs dolgok" - összegzett.

Kezdőlap    Külföld    Szijjártó Péter: sok nyugati ország kerülőúton vásárol kőolajat Oroszországból

oroszország

szijjártó péter

ensz-közgyűlés

kőolaj

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Jól veszi ki a szavaimból – Újabb taxissztrájk körvonalazódik

"Jól veszi ki a szavaimból" – Újabb taxissztrájk körvonalazódik
Több helyszínen is tüntettek szerdán a taxisok, két gyűlést jelentettek be a főváros területére: az V. kerületi Városház utcába, valamint a Hősök terére, a rendőrség mindkettőt tudomásul vette. Emellett azonban több helyszínen is tartottak forgalomlassító akciót. Kiss Ádám, a Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének InfoRádióban nyilatkozó elnöke szerint a főváros taxisrendeleti módosítási javaslata a taxisok érdekeit nem szolgálja, és azt kívánják elérni, hogy a fővárosi képviselők ezt ne fogadják el.
 

A rendőrség két helyen is közbelépett az akciózó taxisok miatt

Tuzson Bence: kiskorú sértett nincs, kétség nem fér a miniszterek ártatlanságához

Tuzson Bence: kiskorú sértett nincs, kétség nem fér a miniszterek ártatlanságához

Kormányrendelet jelent meg szerdán arról, hogy a Szőlő utcai javítóintézetben történt visszaéléseket ki kell vizsgálni, a feladattal Tuzson Bencét bízták meg. Az igazságügyi miniszter időközben nyilvánosságra hozott egy jelentést.
 

Magyar Péter rálicitál a nemzeti konzultációra: a Tisza Párt folytatja a „Nemzet Hangja népszavazást”

Megvan a nemzeti konzultáció második kérdése

Orbán Viktor: Magyar Pétert zsarolják, fogott ember

VIDEÓ
Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.24. szerda, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Keresik az irányt a tőzsdék

Keresik az irányt a tőzsdék

Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban az amerikai kamatpálya várható alakulásával kapcsolatos fejlemények rángatják a piacokat. Ami a mai adatokat illeti, délelőtt a német Ifo hangulatindex jelent meg, amely a német gazdaság kilátásainak fontos mutatója és Magyarország gazdasági kapcsolatai miatt is fontos. Délután pedig az Egyesült Államokból az augusztusi ingatlanértékesítési és jelzáloghitel-adatokat tették közzé, amelyek a lakáspiac állapotát jelzik. Ami a részvénypiaci folyamatokat illeti: az ázsiai tőzsdéken jó hangulatú kereskedést láthattunk, Európában és az amerikai tőzsdéken pedig iránykereséssel telik a nap.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megépülhet végre a ferihegyi gyorsvasút: de nem akárhogy!

Megépülhet végre a ferihegyi gyorsvasút: de nem akárhogy!

Budapest Airport kötöttpályás vasúti kapcsolatának megvalósítása nemzetgazdasági jelentőségű projekt, ezért szükséges a koncessziós eljárásjogi keretek kialakítása.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Stop Russia now or Putin will expand Ukraine war 'wider and deeper', Zelensky tells UN

Stop Russia now or Putin will expand Ukraine war 'wider and deeper', Zelensky tells UN

The Ukrainian president addresses the UN General Assembly after Donald Trump says for the first time that Kyiv could retake its lost borders.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 24. 17:44
Hajba kaptak egy katonai ügyben a franciák és a németek, nagy a tét
2025. szeptember 24. 16:46
Újabb százmillió euró uniós pénz sorsa vált bizonytalanná
×
×
×
×