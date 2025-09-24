Szijjártó Péter: sok nyugati ország kerülőúton vásárol kőolajat Oroszországból

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Donald Trump előző nap az orosz kőolaj és földgáz importjának beszüntetésére szólította fel az európai országokat. Emellett ugyanakkor több másik témát is érintett, amelyekkel kapcsolatban Szijjártó Péter egyetértőleg nyilatkozott, például a migráció és az erőltetett zöld ideológia ügyében. "Sok tekintetben az amerikai elnök tegnap a szívünkből szólt az ENSZ közgyűlésén" - fogalmazott.

Majd kifejtette, hogy Európában az orosz energiahordozók vásárlása miatt állítják egyesek pellengérre Magyarországot, ezzel azt próbálva titkolni, hogy kerülőúton a nyugat-európai országok nagy többsége mind a mai napig nagy mennyiségben vásárol Oroszországból például kőolajat.

"Erre bizonyíték az is, hogy a legfrissebb adatok szerint Oroszország teljes kőolajexportjának mindössze 2,2 százaléka irányul Magyarországra (…) Ez is lebuktatja azokat a nyugat-európaiakat, akik kerülőúton, ázsiai országokon keresztül egyre nagyobb mennyiségben vásárolnak Oroszországból kőolajat" - húzta alá.

Illetve rámutatott, hogy a legnagyobb európai gazdaságok az utóbbi években a többszörösére növelték az importjukat ázsiai országokból, ahol az orosz kőolaj átcímkézésre kerül.

"Mi természetesen támogatjuk Donald Trump elnök minden erőfeszítését a béke érdekében. Azonban a földrajzi helyzetünk kialakít egy valóságot, s ezt a valóságot megváltoztatni nem tudjuk" - emelte ki.

A tárcavezető ezt követően kitért azokra a bírálatokra is, amelyek szerint hazánknak a Horvátországból érkező vezetékkel lehetne és kellene kiváltani az orosz kőolaj behozatalát, de elmondta, hogy az elmúlt hetek során is folytattak teszteket, és kiderült, hogy ez egyelőre alkalmatlan Magyarország és Szlovákia biztonságos ellátására.

"Az Adria vezeték arra alkalmas, amit csinál most, vagyis hogy egy kiegészítő vezeték legyen, miközben a Barátság kőolajvezeték ellátja Magyarországot és Szlovákiát" - szögezte le. "A tesztek egyértelműen bebizonyították az elmúlt hetekben, hogy ez a vezeték a jelenlegi műszaki állapotában képtelen arra, hogy folyamatosan, nagy nyomáson, nagy mennyiségű kőolajat szállítson" - folytatta.

"Ez a fizikai valóság, ezt pedig figyelembe kell venni akkor, amikor az ország energiaellátását tervezzük" - tette hozzá.

A miniszter végül arról is beszámolt, hogy ezt a helyzetet már kétszer megvitatta amerikai kollégájával, legutóbb másfél héttel ezelőtt, és Marco Rubio mind a két alkalommal megerősítette, hogy figyelembe kell venni a földrajzi adottságokat és tudomásul kell venni a valóságot.

"De még egyszer mondom, a nyugat-európaiak megpróbálják átverni a világot azzal, hogy azt mondják magukról, hogy nem vásárolnak orosz kőolajat, miközben azt megteszik kerülőúton, s minket vádolnak, akik pedig a teljes orosz kőolajexport 2,2 százalékát vásároljuk meg. A tények, a számok makacs dolgok" - összegzett.